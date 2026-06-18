लैपटॉप चलाते हैं तो सीख लें ये पांच शॉर्टकट्स, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा पूरा

Laptop Shortcuts: आज के समय में लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है. पढ़ाई, ऑनलाइन मीटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डाटा एंट्री और रोजाना के कई काम अब कंप्यूटर पर ही होते हैं. ऐसे में काम की स्पीड बढ़ाने और समय बचाने के लिए 'कीबोर्ड शॉर्टकट की' बहुत मददगार साबित होते हैं. अक्सर लोग छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार माउस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज्यादा समय लगता है. वहीं कुछ आसान विंडो शॉर्टकट्स की कि मदद से कई काम कुछ ही सेकंड में पूरे किए जा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी लैपटॉप चलाते हैं तो आपको कौन से पांच शॉर्टकट सीख लेने चाहिए, जिनसे आपका घंटों का काम मिनट में हो जाएगा.

बंद हुए टैब के लिए शॉर्टकट की

इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान कई बार गलती से कोई जरूरी टैब बंद हो जाता है. ऐसे में वेबसाइट को दोबारा खोजने में टाइम लगता है. इसके लिए Ctrl+shift+T दबाने पर हाल ही में बंद किया गया टैब तुरंत वापस खुल जाता है. अगर एक से ज्यादा टैब बंद हुए हो तो इस शॉर्टकट को बार-बार दबाकर उसे क्रमवार खोला जा सकता है. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो एक साथ कई टैब पर काम करते हैं.

क्लिपबोर्ड हिस्ट्री

आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन नॉर्मल क्लिपबोर्ड में एक समय पर सिर्फ एक ही कॉपी की गई चीज सेव रहती है. ऐसे में Window key+V दबाने पर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खुल जाती है. इसमें पहले कॉपी किए गए टेक्स्ट और इमेज दिखाई देते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. बार-बार एक ही जानकारी कॉपी करने की परेशानी भी इससे कम होती है.

स्प्लिट स्क्रीन फीचर

ऑफिस और पढ़ाई के दौरान अक्सर एक विंडो में जानकारी देखकर दूसरी विंडो में काम करना पड़ता है. ऐसे में बार-बार विंडो बदलना काम की रफ्तार को प्रभावित करता है. जैसे Window key+ left arrow या right arrow दबाने पर खुली हुई विंडो स्क्रीन के आधे हिस्से में फिट हो जाती है. इसके बाद दूसरी विंडो को बाकी हिस्से में खोला जा सकता है. इस तरह दोनों विंडो एक साथ दिखाई देती है और मल्टीटास्किंग पहले से आसान हो जाती है.

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स्निपिंग टूल

अगर पूरी स्क्रीन की बजाय किसी खास हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना हो तो Window key+ shift+S काफी उपयोगी शॉर्टकट है. इसे दबाते ही विंडोज का इनबिल्ट स्निपिंग टूल एक्टिव हो जाता है. इसके बाद यूजर स्क्रीन के मनचाहे हिस्से को चुनकर उनका स्क्रीनशॉट ले सकता है. यह लिया गया स्क्रीनशॉट सीधे क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, जिसे बाद में भी किसी डॉक्यूमेंट, ईमेल या चैट में कंट्रोल प्लस वी की मदद से पेस्ट किया जा सकता है.

डेस्कटॉप की शॉर्टकट की

कई बार काम करते समय स्क्रीन पर एक साथ कई एप्लीकेशन, फोल्डर ब्राउजर टैब खुले रहते हैं. ऐसे में डेस्कटॉप तक पहुंचने के लिए सभी विंडो को अलग-अलग मिनिमाइज करना पड़ता है. इसके बजाय Window key+ V दबाते ही खुली हुई विंडो तुरंत मिनिमाइज हो जाती है और यूजर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच जाता है. दोबारा यही शॉर्टकट दबाने पर सभी विंडो पहले जैसी कंडीशन में वापस आ जाती है.

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