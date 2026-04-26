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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWrong recharge refund: Jio के नंबर पर गलत हो गया रिचार्ज तो भी वापस आ जाएगा पैसा, यह ट्रिक करेगी काम

Wrong recharge refund: Jio के नंबर पर गलत हो गया रिचार्ज तो भी वापस आ जाएगा पैसा, यह ट्रिक करेगी काम

Wrong recharge refund: गलती से कर दिया jio के गलत नंबर पर रिचार्ज? अब पाए अपना पूरा पैसा वापस इस आसान ट्रिक से, चलिए बताते हैं पूरा प्रोसेस...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 26 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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Wrong recharge refund: आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दी-जल्दी में खुद का या अपने परिवार के सदस्य का रिचार्ज किया, लेकिन फोन में चेक करने पर देखा कि रिचार्ज तो हुआ ही नहीं है? ऐसे में जब आपने अपने ट्रांजैक्शन में जाकर देखा तो पता चला कि आपने तो मोबाइल नंबर ही गलत डाल दिया है और रिचार्ज किसी और नंबर पर हो गया है. ऐसे में लगने लगता है कि आपका पैसा बर्बाद हो गया है, लेकिन आपको एक फीचर कहो या ट्रिक के बारे में नहीं पता होगा कि आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं. चलिए बताते हैं कैसे.

क्या है ये ट्रिक?

ji0 अपने यूजर्स को एक फीचर देता है, जिससे अगर आपने अपना या अपने परिवार में किसी सदस्य का रिचार्ज MyJio से किया है और गलती से गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया है, तो आप कुछ घंटों के भीतर आवेदन करके अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं. यह फीचर सिर्फ तभी काम करता है जब आपका ट्रांजैक्शन MyJio ऐप से ही हुआ हो. अन्य किसी पेमेंट या रिचार्ज ऐप से रिचार्ज करने पर यह सुविधा काम नहीं करती. अप्लाई करने पर पैसा आपके सोर्स पेमेंट में वापस कर दिया जाता है.

यह भी पढ़ेंः Jio, Airtel या Vi! कौन देता है सबसे तेज स्पीड? नई रिपोर्ट में हो गया खुलासा

आवेदन की प्रक्रिया?

गलत रिचार्ज का पैसा वापस लेने के लिए सबसे पहले आप MyJio खोलें और उसमें रिचार्ज ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जाएं. अब आप उस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को खोलें जिसमें आपसे गलती हुई है. उसमें नीचे की तरफ आपको 3 घंटे तक Cancel Plan का विकल्प दिखाई देता है, उस पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपसे कैंसिल करने का कारण और रिफंड करने का सोर्स पूछा जाएगा. उसे भरने के बाद कुछ समय में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है.

airtel और VI यूजर्स क्या करें?

एयरटेल और VI के ग्राहकों को भी ऐसी सुविधा मिलती है, एयरटेल के ग्राहक MyAirtel पर जाएं और वहां Help & Support का विकल्प चुनें. उसमें जाकर Facing issue with recharge का विकल्प चुनें और फिर Wrong recharge का विकल्प चुनें तथा refund का source चुनें. VI यूजर्स को अगर गलत रिचार्ज का पैसा वापस चाहिए तो उन्हें एक SMS करना होगा. अपने Vi सिम से WRR <गलत नंबर> <सही नंबर> <रिचार्ज राशि> <ट्रांजैक्शन आईडी> टाइप करें और 51619 पर भेज दें. इससे आपका रिचार्ज का पैसा वापस कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः अब बिना OTP के होगा साइन-अप! Google ला रहा नया फीचर! लेकिन कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा आपका डेटा

Published at : 26 Apr 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Jio Wrong Recharge Wrong Recharge Refund MyJio App Refund Trick Mobile Recharge Mistake
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