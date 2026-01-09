टिम कुक जल्द ले सकते हैं रिटायरमेंट, ऐप्पल को इसी साल मिलेगा नया CEO, जानिए कौन होगा नया चेहरा
ऐप्पल के सीईओ टिम कुक अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं. उन्होंने ऐप्पल की सीनियर लीडरशिप को इसकी जानकारी दे दी है. उनकी जगह जॉन टर्नस को नया सीईओ बनाया जा सकता है.
ऐप्पल के सीईओ टिम कुक इस साल अपना पद छोड़ सकते हैं. पिछले कई हफ्तों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि कुक सीईओ पद से इस्तीफा दे सकते हैं. अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुक ने खुद ऐप्पल की सीनियर लीडरशिप को बता दिया है कि वो जल्द ही अपना पद छोड़ने वाले हैं, लेकिन नई भूमिका में कंपनी के साथ बने रहेंगे. माना जा रहा है कि जॉन टर्नस उनकी जगह ले सकते हैं
वर्कलोड कम करना चाहते हैं कुक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टिम कुक ने कंपनी के बड़े अधिकारियों के बताया है कि वो अपना वर्कलोड कम करना चाहते हैं. उन्होंने अगले महीने होने वाली शेयरहोल्डर मीटिंग से पहले अपनी स्थिति साफ कर दी है. सीईओ पद छोड़ने के बाद कुक चैयरमेन के तौर पर ऐप्पल में बने रहेंगे. बता दें कि कुक ने 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद ऐप्पल की कमान संभाली थी और पिछले करीब 15 सालों में कंपनी की वैल्यूएशन को 350 बिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है.
कौन होगा ऐप्पल का नया सीईओ?
कुक की जगह कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस को ऐप्पल का नया सीईओ बनाया जा सकता है. कुक के पद छोड़ने की शुरुआती रिपोर्ट्स के साथ ही टर्नस का इस पद के लिए नाम सामने आने लगा था. टर्नस को कुक का भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है और आईफोन से लेकर आईपैड और मैकबुक से लेकर ऐप्पल सिलिकॉन तक, ऐप्पल की हर चीज टर्नस या उनकी टीम की नजरों से होकर गुजरती है. 50 वर्षीय टर्नस की उम्र भी उनका साथ दे रही है. ऐप्पल के बाकी सीनियर अधिकारी या तो उम्र में काफी छोटे हैं या कुछ की उम्र रिटायरमेंट के पास पहुंच गई है. ऐसे में टर्नस लंबे समय तक इस कंपनी की कमान संभाल सकते हैं.
