हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTim Cook कर रहे अपना पद छोड़ने की तैयारी, उनके बाद कौन बनेगा Apple का नया CEO? जानें

Tim Cook कर रहे अपना पद छोड़ने की तैयारी, उनके बाद कौन बनेगा Apple का नया CEO? जानें

2011 से ऐप्पल की कमान संभाल रहे टिम कुक अब सीईओ पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच उनके उत्तराधिकारी को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 09:22 AM (IST)
Preferred Sources

ऐप्पल के सीईओ टिम कुक जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं. अगले महीने 65 साल के हो रहे कुक 2011 से ऐप्पल की कमान संभाल रहे हैं. पिछले कुछ समय से कुक के पद छोड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और अब उनके उत्तराधिकारी को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है. ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन का कहना है कि John Ternus को कंपनी का अगला सीईओ बनाया जा सकता है. अभी वो कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं और पिछले 24 सालों से ऐप्पल के साथ काम कर रहे हैं. 

कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं Ternus 

Ternus कंपनी के कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं और उनकी उम्र भी उनके पक्ष में है. अगर सब कुछ सही रहता है तो 50 वर्षीय Ternus अगले एक दशक तक कंपनी को नेतृत्व दे सकते हैं. यह भी संयोग हैं कि जब कुक ने ऐप्पल की कमान संभाली थी, तब उनकी उम्र 50 साल थी. गुरमैन का कहना है कि ऐप्पल के बाकी सीनियर अधिकारी या तो उम्र में काफी छोटे हैं या कुछ की उम्र रिटायरमेंट के पास पहुंच गई है. ऐसे में Ternus संभावित उत्तराधिकारी की रेस में सबसे आगे हैं. 

Ternus ने ही पेश किया था आईफोन एयर

ऐप्पल ने 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज पेश की थी. इसमें Ternus ने ही आईफोन एयर को पेश किया था. इतना ही नहीं, आईफोन 17 सीरीज की लॉन्चिंग के समय वो लंदन के रिजेंट स्ट्रीट स्टोर में मौजूद थे और आईफोन खरीदने आए ग्राहकों से मिले भी थे. कंपनी में उनकी छवि अच्छी मानी जाती है और टिम कुक को भी उन पर पूरा भरोसा है. बता दें कि कुक ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पद छोड़ने की बात नहीं कही है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला ले सकते हैं.

Published at : 07 Oct 2025 09:22 AM (IST)
Embed widget