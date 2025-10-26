हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट! नहीं पड़ती पायलट और रनवे की जरूरत, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट! नहीं पड़ती पायलट और रनवे की जरूरत, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

AI Fighter Jet: Artificial Intelligence अब सिर्फ स्मार्टफोन या चैटबॉट तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखाने वाली है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Oct 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

AI Fighter Jet: Artificial Intelligence अब सिर्फ स्मार्टफोन या चैटबॉट तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखाने वाली है. अमेरिका की Shield AI कंपनी ने दुनिया का पहला ऐसा AI-संचालित स्टेल्थ फाइटर जेट पेश किया है जिसे उड़ाने के लिए न पायलट की जरूरत है और न ही रनवे की. कंपनी ने इस अत्याधुनिक जेट का नाम X-BAT रखा है और इसे खास अवसर ‘Back to the Future Day’ (21 अक्टूबर) पर लॉन्च किया गया.

X-BAT: बिना रनवे उड़ने वाला भविष्य का फाइटर जेट

शिल्ड AI के इस X-BAT जेट को खास तौर पर Hivemind नामक AI सॉफ्टवेयर से संचालित किया जाएगा. यह जेट न केवल पूरी तरह ऑटोमेटेड है बल्कि यह वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) सिस्टम से उड़ान भरने में सक्षम है. यानी इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती. यह किसी जहाज, द्वीप या छोटे इलाके से भी आसानी से उड़ान भर सकता है.

हालांकि अभी इसे स्केल मॉडल के रूप में पेश किया गया है लेकिन भविष्य में इसमें जेट इंजन और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोज़ल्स लगाए जाएंगे जिससे यह Mach 4 (करीब 5000 किमी/घंटा) की रफ्तार से उड़ सकेगा.

धमाकेदार फीचर्स और रेंज

Defence News की रिपोर्ट के मुताबिक, X-BAT की रेंज 2,000 नैटिकल माइल्स से अधिक होगी. यह एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम होगा. इसका VTOL सिस्टम इसे किसी भी स्थान से उड़ने और उतरने की क्षमता देता है जिससे यह पारंपरिक जेट्स की तुलना में कहीं अधिक लचीला और खतरनाक साबित हो सकता है.

2026 में पहली उड़ान, 2029 में उत्पादन

कंपनी ने जानकारी दी है कि X-BAT की पहली वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग टेस्ट फ्लाइट 2026 में की जाएगी. इसके बाद 2028 तक इसकी पूरी वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी होगी और 2029 से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा. शिल्ड AI फिलहाल कई अन्य उद्योगिक साझेदारों के साथ काम कर रही है ताकि इसे तेजी से बाजार में लाया जा सके. कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि यह F-16 जैसे फाइटर जेट्स से कहीं सस्ता होगा.

AI से बदलेगा हवाई युद्ध का समीकरण

X-BAT को ऐसा फाइटर जेट माना जा रहा है जो हवाई युद्ध की परिभाषा ही बदल देगा. इसके Hivemind सॉफ्टवेयर की मदद से यह बिना किसी लगातार मानवीय नियंत्रण के उड़ सकता है.

यह अकेले मिशन पूरा करने के साथ-साथ अन्य फाइटर जेट्स के साथ Collaborative Combat Aircraft के रूप में भी काम कर सकता है. शिल्ड AI का दावा है कि यह AI जेट भविष्य के युद्धों में एक गेम-चेंजर साबित होगा, क्योंकि यह बिना रनवे के कहीं से भी लॉन्च होकर घातक स्ट्राइक कर सकता है.

यह भी पढ़ें:

क्या धरती के दो चांद हैं? वायरल 2025 PN7 की सच्चाई जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Published at : 26 Oct 2025 11:52 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI AI Fighter Jet X-BAT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|
West Bengal News: गोदाम में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर खाक, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुस्लिम चेहरे पर Mahagathbandhan को भरोसा नहीं? फंस गए Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
टेलीविजन
सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा
सतीश शाह के निधन से टूटे सुमीत राघवन, हुए इमोशनल, बोले- वो काफी दिनों से वो जूझ रहे थे, अलविदा पापा
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
सुबह देर तक सो रहे थे बच्चे, मां ने बुला लिए बैंड-बाजा वाले, फिर कमरे में... वीडियो वायरल
सुबह देर तक सो रहे थे बच्चे, मां ने बुला लिए बैंड-बाजा वाले, फिर कमरे में... वीडियो वायरल
यूटिलिटी
IRCTC पर कंफर्म टिकट पाने का ये है सबसे सटीक तरीका, जान लें काम की बात
IRCTC पर कंफर्म टिकट पाने का ये है सबसे सटीक तरीका, जान लें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget