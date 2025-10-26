ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट! नहीं पड़ती पायलट और रनवे की जरूरत, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









AI Fighter Jet: Artificial Intelligence अब सिर्फ स्मार्टफोन या चैटबॉट तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखाने वाली है. अमेरिका की Shield AI कंपनी ने दुनिया का पहला ऐसा AI-संचालित स्टेल्थ फाइटर जेट पेश किया है जिसे उड़ाने के लिए न पायलट की जरूरत है और न ही रनवे की. कंपनी ने इस अत्याधुनिक जेट का नाम X-BAT रखा है और इसे खास अवसर ‘Back to the Future Day’ (21 अक्टूबर) पर लॉन्च किया गया.

X-BAT: बिना रनवे उड़ने वाला भविष्य का फाइटर जेट

शिल्ड AI के इस X-BAT जेट को खास तौर पर Hivemind नामक AI सॉफ्टवेयर से संचालित किया जाएगा. यह जेट न केवल पूरी तरह ऑटोमेटेड है बल्कि यह वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) सिस्टम से उड़ान भरने में सक्षम है. यानी इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती. यह किसी जहाज, द्वीप या छोटे इलाके से भी आसानी से उड़ान भर सकता है.

हालांकि अभी इसे स्केल मॉडल के रूप में पेश किया गया है लेकिन भविष्य में इसमें जेट इंजन और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोज़ल्स लगाए जाएंगे जिससे यह Mach 4 (करीब 5000 किमी/घंटा) की रफ्तार से उड़ सकेगा.

धमाकेदार फीचर्स और रेंज

Defence News की रिपोर्ट के मुताबिक, X-BAT की रेंज 2,000 नैटिकल माइल्स से अधिक होगी. यह एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम होगा. इसका VTOL सिस्टम इसे किसी भी स्थान से उड़ने और उतरने की क्षमता देता है जिससे यह पारंपरिक जेट्स की तुलना में कहीं अधिक लचीला और खतरनाक साबित हो सकता है.

2026 में पहली उड़ान, 2029 में उत्पादन

कंपनी ने जानकारी दी है कि X-BAT की पहली वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग टेस्ट फ्लाइट 2026 में की जाएगी. इसके बाद 2028 तक इसकी पूरी वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी होगी और 2029 से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा. शिल्ड AI फिलहाल कई अन्य उद्योगिक साझेदारों के साथ काम कर रही है ताकि इसे तेजी से बाजार में लाया जा सके. कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि यह F-16 जैसे फाइटर जेट्स से कहीं सस्ता होगा.

AI से बदलेगा हवाई युद्ध का समीकरण

X-BAT को ऐसा फाइटर जेट माना जा रहा है जो हवाई युद्ध की परिभाषा ही बदल देगा. इसके Hivemind सॉफ्टवेयर की मदद से यह बिना किसी लगातार मानवीय नियंत्रण के उड़ सकता है.

यह अकेले मिशन पूरा करने के साथ-साथ अन्य फाइटर जेट्स के साथ Collaborative Combat Aircraft के रूप में भी काम कर सकता है. शिल्ड AI का दावा है कि यह AI जेट भविष्य के युद्धों में एक गेम-चेंजर साबित होगा, क्योंकि यह बिना रनवे के कहीं से भी लॉन्च होकर घातक स्ट्राइक कर सकता है.

