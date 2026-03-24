Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Country With No Internet: आज के दौर में जहां इंटरनेट बैंकिंग से लेकर पढ़ाई और नौकरी तक हर चीज़ की रीढ़ बन चुका है वहीं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां ज्यादातर लोग अब भी ऑनलाइन दुनिया से दूर हैं. यहां रहने वाले लोगों के लिए इंटरनेट कोई रोजमर्रा की जरूरत नहीं बल्कि एक दुर्लभ सुविधा है.

कौन सा है यह देश?

अफ्रीका का छोटा सा देश Eritrea दुनिया के सबसे कम कनेक्टेड देशों में गिना जाता है. यहां इंटरनेट पहुंच बेहद सीमित है और आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही इसका इस्तेमाल कर पाता है. बड़े शहरों को छोड़ दें तो डिजिटल कनेक्टिविटी लगभग न के बराबर है.

सरकार का सख्त नियंत्रण

इस देश में इंटरनेट पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है. ज्यादातर नेटवर्क सरकारी संस्थानों के जरिए चलते हैं और इनके इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. आम लोगों के लिए खुलकर इंटरनेट का उपयोग करना आसान नहीं है, क्योंकि हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है.

कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी वजह

यहां इंटरनेट की कमी का एक बड़ा कारण कमजोर तकनीकी ढांचा भी है. ब्रॉडबैंड सेवाएं सीमित हैं और मोबाइल इंटरनेट का कवरेज भी काफी कम है. जहां इंटरनेट उपलब्ध है वहां इसकी स्पीड धीमी और कीमत ज्यादा होने के कारण लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते.

आम लोगों की पहुंच से दूर इंटरनेट

हालांकि कुछ इंटरनेट कैफे मौजूद हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उन पर भी सख्त नियम लागू हैं. ज्यादातर लोगों के पास न तो पर्सनल कंप्यूटर हैं और न ही ऐसे स्मार्टफोन जिनसे वे इंटरनेट चला सकें. यही वजह है कि डिजिटल दुनिया और यहां की जिंदगी के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है.

शिक्षा और व्यापार पर असर

इंटरनेट की कमी का सीधा असर पढ़ाई, व्यापार और संचार पर पड़ता है. छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं मिल पाते और कारोबार करने वालों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ना मुश्किल हो जाता है. जानकारी का आदान-प्रदान भी बाकी दुनिया की तुलना में काफी धीमा है.

दुनिया से पीछे छूटता देश

जहां पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, वहीं Eritrea अभी भी इस दौड़ में काफी पीछे है. यह देश आज भी ग्लोबल डिजिटल गैप की एक बड़ी मिसाल बना हुआ है जहां इंटरनेट अभी भी हर किसी की पहुंच में नहीं है.

यह भी पढ़ें:

Elon Musk के X में नया AI फीचर, अब सेकंडों में मिलेगा पूरी खबर का सार, जानिए कैसे