LPG की तरह कुकिंग करता है बिजली से चलने वाला यह स्टोव, क्या बन पाएगा गेमचेंजर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय मंत्री ने बिजली से चलने वाले स्टोव को 'गेम चेंजर' बताया।

यह स्टोव बिजली से LPG जैसी लपटें निकालकर खाना पकाएगा।

LPG सिलेंडर की किल्लत से बचने के लिए वैकल्पिक साधनों की मांग बढ़ी।

यह स्टोव कोयले को गर्म कर खाना पकाने में मदद करता है।

Electric Stove: LPG सिलेंडरों की किल्लत के बीच लोग अब खाना बनाने के वैकल्पिक साधन ढूंढ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से इंडक्शन चूल्हे, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिक चूल्हे और सोलर कुकर आदि की डिमांड बढ़ी है. दूसरी तरफ सरकार भी LPG पर लोगों की निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बिजली से चलने वाले एक स्टोव को गेम चेंजर करार दिया है. इसकी खूबी बताते हुए कहा कि बिजली से चलने वाला यह स्टोव LPG गैस की तरह कुकिंग कर सकता है. आइए जानते हैं कि यह स्टोव कैसे काम करता है.

जोशी ने एक्स पर शेयर की Electric Stove की फोटो

केंद्रीय मंत्री जोशी ने एक्स पर इस स्टोव को फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखी है. इसमें उन्होंने लिखा कि एक भारतीय कंपनी ने इंपोर्टेड स्टोव का डेमो दिखाया है, जो बिजली को यूज करते हुए LPG की तरह लपटें निकाल सकता है. उन्होंने लिखा कि वो इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से काफी प्रभावित हुए और चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां इसे बड़े स्तर पर बनाना शुरू करें. जोशी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि जब इसे पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाएगा तो यह LPG पर निर्भरता खत्म करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है.

LPG के विकल्पों का बढ़ा इस्तेमाल

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के कारण LPG सप्लाई ठप्प पड़ गई, जिसके चलते देश के कई शहरों में सिलेंडरों के लिए लंबी लाइनें लगने लगी. किल्लत को देखते हुए लोगों ने खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हे समेत दूसरे विकल्पों की खरीद शुरू कर दी. मार्च की शुरुआत में हालात यह हो गए थे कि कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इंडक्शन चूल्हों का स्टॉक खत्म हो गया था. कई ऑफलाइन स्टोर्स पर भी ऐसी स्थिति बन गई थी.

बिजली और कोयले की मदद से चलेगा यह चूल्हा

अगर आप LPG सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं और इंडक्शन चूल्हा यूज नहीं करना चाहते तो इलेक्ट्रिक चूल्हा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यह चूल्हा बिजली की मदद से कोयले को जलाकर खाना बनाने में मदद करता है. यह एक तरह का इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, जो कोयले को गर्म करने के लिए बनाया गया है. यह बिजली से कोयले को गर्म करता है. कोयला गर्म होने पर यह हीट जनरेट करने लगता है, जिससे चाय बनाने से लेकर खाना तक पकाया जा सकता है. यह न तो ज्यादा बिजली की खपत करता है और न ही इसे खरीदने के लिए आपको भारी-भरकम रकम खर्च करने की जरूरत है.

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