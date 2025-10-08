हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल के इस फीचर ने कर दिया भंडाफोड़, आईफोन चुराने वाली गैंग तक पहुंची पुलिस, फिल्मी है पूरा मामला

ऐप्पल के इस फीचर ने कर दिया भंडाफोड़, आईफोन चुराने वाली गैंग तक पहुंची पुलिस, फिल्मी है पूरा मामला

ऐप्पल के एक फीचर की मदद से यूके पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आईफोन के ट्रैकिंग फीचर की सहायता से यहां की पुलिस ने तस्करी करने वाली एक गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

ऐप्पल के एक फीचर की वजह से यूनाइटेड किंगडम में पुलिस एक बड़े तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही है. यहां पर पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पता लगाया है, जो आईफोन चुराकर उन्हें चीन भेज रही थी. पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और चोरी के 2,000 आईफोन जब्त कर लिए हैं. मजेदार बात यह है कि इस भंडाफोड़ की शुरुआत पुलिस की किसी सर्विलांस से नहीं बल्कि एक आईफोन यूजर की कोशिश से हुई थी. आइए पूरा मामला जानते हैं.

ऐप्पल के फीचर से चोरी हुए आईफोन तक पहुंची पुलिस

पिछले साल क्रिसमस के मौके पर एक व्यक्ति का आईफोन चोरी हो गया था. उसने ऐप्पल के ट्रैकिंग सिस्टम से आईफोन का पता लगा लिया. उसे पता चला है कि उसके आईफोन की लोकेशन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित एक वेयरहाउस में दिखाई जा रही है. उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शिपमेंट बॉक्स खुलवाया. इसे खुलते ही पुलिस के होश उड़ गए. इसमें 900 आईफोन थे और जांच में पता चला कि इनमें से अधिकतर चोरी के थे. इसके बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की और वह आईफोन तस्करी करने वाली गैंग तक पहुंचने में सफल रही.

सस्ती कीमत पर बेचे जा रहे थे चोरी के आईफोन

पुलिस ने इस मामले में अफगानी मूल के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें इस गैंग का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. पुलिस ने बताया कि यूके से चोरी हुए आईफोन को हांगकांग के रास्ते चीन भेजकर इन्हें बेहद कम कीमत पर बेचा जा रहा था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यूके में यह इस तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन है. इस ऑपरेशन में पुलिस अब तक चोरी हुई 2000 आईफोन को रिकवर कर चुकी है. पिछले हफ्ते ही पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया था. 

ये भी पढ़ें-

कितनी स्पीड से घूमता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और क्या धरती से आता है नजर? जानिए कई रोचक सवालों के जवाब

Published at : 08 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
IPhone Apple TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Anantam Highways InvIT IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
33000 करोड़ की घोषणाएं: क्या बिहार की अर्थव्यवस्था इसे सह पाएगी?| Paisa Live
Akhilesh Azam Meeting: आजम खान के घर 'सीक्रेट' मीटिंग, क्या खत्म होगी SP की 'नाराजगी'?
Shilpa Shetty Fraud Case: बॉम्बे HC से झटका, Colombo जाने पर रोक, पहले ₹60 करोड़ दो!
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
Mehram Nagar History: किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
हेल्थ
Dengue Fever Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
शिक्षा
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget