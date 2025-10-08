ऐप्पल के एक फीचर की वजह से यूनाइटेड किंगडम में पुलिस एक बड़े तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही है. यहां पर पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पता लगाया है, जो आईफोन चुराकर उन्हें चीन भेज रही थी. पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और चोरी के 2,000 आईफोन जब्त कर लिए हैं. मजेदार बात यह है कि इस भंडाफोड़ की शुरुआत पुलिस की किसी सर्विलांस से नहीं बल्कि एक आईफोन यूजर की कोशिश से हुई थी. आइए पूरा मामला जानते हैं.

ऐप्पल के फीचर से चोरी हुए आईफोन तक पहुंची पुलिस

पिछले साल क्रिसमस के मौके पर एक व्यक्ति का आईफोन चोरी हो गया था. उसने ऐप्पल के ट्रैकिंग सिस्टम से आईफोन का पता लगा लिया. उसे पता चला है कि उसके आईफोन की लोकेशन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित एक वेयरहाउस में दिखाई जा रही है. उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शिपमेंट बॉक्स खुलवाया. इसे खुलते ही पुलिस के होश उड़ गए. इसमें 900 आईफोन थे और जांच में पता चला कि इनमें से अधिकतर चोरी के थे. इसके बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की और वह आईफोन तस्करी करने वाली गैंग तक पहुंचने में सफल रही.

सस्ती कीमत पर बेचे जा रहे थे चोरी के आईफोन

पुलिस ने इस मामले में अफगानी मूल के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें इस गैंग का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. पुलिस ने बताया कि यूके से चोरी हुए आईफोन को हांगकांग के रास्ते चीन भेजकर इन्हें बेहद कम कीमत पर बेचा जा रहा था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यूके में यह इस तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन है. इस ऑपरेशन में पुलिस अब तक चोरी हुई 2000 आईफोन को रिकवर कर चुकी है. पिछले हफ्ते ही पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें-

कितनी स्पीड से घूमता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और क्या धरती से आता है नजर? जानिए कई रोचक सवालों के जवाब