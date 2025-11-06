हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसर्दियों के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक कंबल? खरीदने से पहले इन बातों पर जरूर दें ध्यान

सर्दियों के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक कंबल? खरीदने से पहले इन बातों पर जरूर दें ध्यान

सर्दियां आ गई हैं और कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अब रजाई और कंबल की जरूरत पड़ेगी. सर्दियों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक कंबल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 08:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अब लोग हीटर, गीजर और इलेक्ट्रिक कंबल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. भारत में अभी तक इलेक्ट्रिक कंबल बहुत प्रचलन में नहीं हैं, लेकिन लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया है. यह सर्दी से बचाने के लिए एक शानदार उपाय है, जिसे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आप सर्दी के मौसम में इलेक्ट्रिक कंबल खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 

सेफ्टी फीचर्स को दें प्राथमिकता

इलेक्ट्रिक कंबल खरीदते समय सेफ्टी फीचर्स को सबसे ऊपर रखें. हमेशा ऐसा कंबल खरीदें, जिसमें मल्टीपल टेंपरेचर कंट्रोल और ऑटो शट-ऑफ फीचर हो. इस फीचर की मदद से सेट टाइम लिमिट के बाद यह अपने आप बंद हो जाता है, जिससे आग लगने या ओवरहीटिंग का खतरा नहीं रहता. इसलिए सेफ्टी फीचर को कभी भी नजरअंदाज न करें.

सेफ्टी सर्टिफिकेशन

इलेक्ट्रिक कंबल किसी भी हाल में ओवरहीट नहीं होना चाहिए. इसके लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन को एक गारंटी के तौर पर लिया जा सकता है. इसलिए इलेक्ट्रिक कंबल खरीदते समय BIS सर्टिफिकेशन और ISI मार्क आदि सेफ्टी स्टैंडर्ड को जरूर देख लें.

वायरिंग की क्वालिटी से न करें समझौता

कंबल के अंदर की वायरिंग एकदम हाई क्वालिटी वाली होना चाहिए ताकि रेगुलर यूज के कारण ये मुड़ या टूट न जाएं. अगर ये वायर कहीं से टूट या कट जाती है तो करंट का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए वायरिंग की क्वालिटी को देखने के बाद ही कंबल खरीदें. इसी तरह फैब्रिक का भी ध्यान रखें और हल्का और मुलायम होना चाहिए.

केयर करना भी जरूरी

अगर आपको सफाई पसंद है तो रिमूवेबल कंट्रोलर वाले कंबल खरीदें. कंट्रोलर को हटाकर इन कंबल को पानी से साफ किया जा सकता है. साथ ही यह भी ध्यान रहें कि यूज करने के बाद इलेक्ट्रिक कंबल को फोल्ड नहीं करना है. फोल्ड करने से इसकी वायरिंग खराब हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

आईफोन में मिलेंगे नए सेफ्टी अलर्ट, भूकंप और बाकी खतरों का पहले चलेगा पता, जल्द आ रही नई अपडेट

Published at : 06 Nov 2025 08:53 AM (IST)
Tags :
Buying Guide Electric Blanket TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार: 'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 4th T20: कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार: 'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 4th T20: कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
बॉलीवुड
3 बच्चों की पढ़ाई की वजह से फराह खान ने शुरू किया था यूट्यूब, बोलीं- उन्हें कॉलेज भी भेजना है
3 बच्चों की पढ़ाई की वजह से फराह खान ने शुरू किया था यूट्यूब, बोलीं- उन्हें कॉलेज भी भेजना है
जनरल नॉलेज
Indian Warships: DRDO और SAIL की किस खास स्टील से बनते हैं भारतीय युद्धपोत? जानें इसकी खासियत
DRDO और SAIL की किस खास स्टील से बनते हैं भारतीय युद्धपोत? जानें इसकी खासियत
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
ट्रेंडिंग
हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी तो मजे लेने लगे यूजर्स; वीडियो वायरल
हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी तो मजे लेने लगे यूजर्स; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget