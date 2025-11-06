सर्दियों के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक कंबल? खरीदने से पहले इन बातों पर जरूर दें ध्यान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अब लोग हीटर, गीजर और इलेक्ट्रिक कंबल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. भारत में अभी तक इलेक्ट्रिक कंबल बहुत प्रचलन में नहीं हैं, लेकिन लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया है. यह सर्दी से बचाने के लिए एक शानदार उपाय है, जिसे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आप सर्दी के मौसम में इलेक्ट्रिक कंबल खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

सेफ्टी फीचर्स को दें प्राथमिकता

इलेक्ट्रिक कंबल खरीदते समय सेफ्टी फीचर्स को सबसे ऊपर रखें. हमेशा ऐसा कंबल खरीदें, जिसमें मल्टीपल टेंपरेचर कंट्रोल और ऑटो शट-ऑफ फीचर हो. इस फीचर की मदद से सेट टाइम लिमिट के बाद यह अपने आप बंद हो जाता है, जिससे आग लगने या ओवरहीटिंग का खतरा नहीं रहता. इसलिए सेफ्टी फीचर को कभी भी नजरअंदाज न करें.

सेफ्टी सर्टिफिकेशन

इलेक्ट्रिक कंबल किसी भी हाल में ओवरहीट नहीं होना चाहिए. इसके लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन को एक गारंटी के तौर पर लिया जा सकता है. इसलिए इलेक्ट्रिक कंबल खरीदते समय BIS सर्टिफिकेशन और ISI मार्क आदि सेफ्टी स्टैंडर्ड को जरूर देख लें.

वायरिंग की क्वालिटी से न करें समझौता

कंबल के अंदर की वायरिंग एकदम हाई क्वालिटी वाली होना चाहिए ताकि रेगुलर यूज के कारण ये मुड़ या टूट न जाएं. अगर ये वायर कहीं से टूट या कट जाती है तो करंट का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए वायरिंग की क्वालिटी को देखने के बाद ही कंबल खरीदें. इसी तरह फैब्रिक का भी ध्यान रखें और हल्का और मुलायम होना चाहिए.

केयर करना भी जरूरी

अगर आपको सफाई पसंद है तो रिमूवेबल कंट्रोलर वाले कंबल खरीदें. कंट्रोलर को हटाकर इन कंबल को पानी से साफ किया जा सकता है. साथ ही यह भी ध्यान रहें कि यूज करने के बाद इलेक्ट्रिक कंबल को फोल्ड नहीं करना है. फोल्ड करने से इसकी वायरिंग खराब हो सकती है.

