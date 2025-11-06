आईफोन में मिलेंगे नए सेफ्टी अलर्ट, भूकंप और बाकी खतरों का पहले चलेगा पता, जल्द आ रही नई अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन में मिलेंगे नए सेफ्टी अलर्ट, भूकंप और बाकी खतरों का पहले चलेगा पता, जल्द आ रही नई अपडेट

आईफोन में अब यूजर्स को पहले से ज्यादा सेफ्टी नोटिफिकेशन मिलेंगे. कंपनी नए इनहैंस्ड सेफ्टी अलर्ट की टेस्टिंग कर रही है, जिसे आगामी अपडेट में रोल आउट किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल अपने इमरजेंसी नोटिफिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी में है और iOS 26.2 अपडेट में इनहैंस्ड सेफ्टी अलर्ट देने जा रही है. इसमें कई नए अलर्ट जोड़े जाएंगे और इनके लिए एक अलग टोन दी जाएगी ताकि आपातकालीन स्थिति में यूजर्स को तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सके. डेवलपर बीटा में इस फीचर को देखा गया है, जिसका मतलब है कि यूजर्स तक पहुंचने में इसे थोड़ा ही समय लगेगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

इनहैंस्ड सेफ्टी अलर्ट उसी तरह काम करेगा, जैसे ऐप्पल पर सरकारी और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम काम करता है. अभी ऐप्पल का सिस्टम AMBER अलर्ट, पब्लिक सेफ्टी अलर्ट और टेस्ट अलर्ट को सपोर्ट करता है. नई अपडेट आने के बाद यूजर्स को साउंड प्रेफरेंस और रीजनल प्रीसिजन सेटिंग समेत ज्यादा कंट्रोल मिलेंगे. इस फीचर की मदद का ऐपल का रियल टाइम इकोसिस्टम और मजबूत होगा. इससे खासकर उन क्षेत्रों के यूजर्स को ज्यादा मदद मिल पाएगा, जहां ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं. 

अभी ऐप्पल ले रही है फीडबैक

ऐप्पल ने अभी इस फीचर को बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है, जो कंपनी को इसका फीडबैक दे सकते हैं. इसे सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन ऑप्शन से एक्टिवेट किया जा सकता है. यहां उन्हें अर्थक्वेक अलर्ट और इमिनेंट थ्रेंट अलर्ट के लिए अलग-अलग टॉगल देखने को मिल रहे हैं. साथ ही कंपनी ने एक प्राइवेसी ऑप्शन भी जोड़ा है, जिससे यूजर्स ऐप्पल के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं. इसकी मदद से ऐप्पल इमरजेंसी के दौरान नोटिफिकेशन की सटीकता और स्पीड को बेहतर कर सकेगी.

एंड्रॉयड में भी मिलता है अर्थक्वेक अलर्ट

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अर्थक्वेक अलर्ट का फीचर मिलता है. गूगल का यह फीचर भूकंप आने की स्थिति में यूजर को अलर्ट कर देता है. गूगल का कहना है कि 2020 में लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक यह 2,000 से अधिक भूकंप का पता लगा चुका है. 2023 में इसने फिलीपींस में 6.7 तीव्रता वाले भूकंप का पता लगाया और लगभग 25 लाख लोगों को कवर लेने का अलर्ट भेजा था.

विंडोज लैपटॉप की छुट्टी करने के मूड में ऐप्पल, कर रही सस्ते मैकबुक की टेस्टिंग, जल्द हो सकता है लॉन्च

Published at : 06 Nov 2025 06:56 AM (IST)
