लगातार बढ़ते साइबर क्राइम, फ्रॉड और स्पैम के बीच मोबाइल यूजर्स की सेफ्टी जरूरी हो जाती है. आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां स्कैम कॉल और मैसेज आदि के जरिए लोगों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. इसके अलावा कई यूजर्स टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेस से भी परेशान रहते हैं. इन सब परेशानियों से निपटने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) यूजर को अलग-अलग ऐप्स के जरिए अपनी सर्विसेस दे रही हैं. इन ऐप्स का यूज कर मोबाइल यूजर अपना एक्सपीरियंस सेफ और आसान बना सकते हैं. आइए TRAI की इन ऐप्स पर एक नजर डालते हैं.

TRAI DND 3.0 (Do Not Disturb)

अगर आप स्पैम और प्रमोशनल कॉल्स से परेशान हैं तो यह ऐप आपके काम आ सकती है. यह ऐप आपको स्पैम और प्रमोशनल कॉल को रिपोर्ट और ब्लॉक करने का ऑप्शन देती है. इससे गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है. इसका यूज करना आसान है और एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऐप के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं.

TRAI MySpeed

कुछ साल पहले लॉन्च हुई यह ऐप यूजर को अपनी इंटरनेट स्पीड मॉनिटर करने की सुविधा देती है. अगर आप महंगे प्लान के बावजूद इंटरनेट की धीमी स्पीड से परेशान हैं तो इस ऐप के जरिए अपना फीडबैक सीधा इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी और TRAI को दे सकते हैं.

TRAI MyCall

इस ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था. कॉल क्वालिटी को लेकर यूजर्स से सीधा फीडबैक लेने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था. इस ऐप में हर कॉल के बाद पॉप-अप्स आते हैं, जो यूजर्स से कॉल क्वालिटी को 1-5 तक की रेटिंग देने को कहते हैं. इस डेटा को मैप में रियल-टाइम बेसिस को देखा जा सकता है. इसकी मदद से यूजर यह पता लगा सकते हैं कि उनके आसपास के बाकी यूजर्स को कैसी कॉल क्वालिटी मिल रही है.

TRAI APPS

अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक जगह पर लाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ने TRAI Apps लॉन्च की थी. इसमें DND 3.0, MySpeed और TRAI MyCall के अलावा Channel Selector ऐप का भी एक्सेस मिलता है. इस ऐप की मदद से यूजर यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने केबल या DTH पर कौन-सा चैनल देखना चाहते हैं. इस एक ऐप से ही सारे केबल नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है.

