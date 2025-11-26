WhatsApp पर ये गलतियां की तो अकाउंट हो जाएगा परमानेंट बैन, वार्निंग भी नहीं मिलेगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp आजकल लगभग हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरत बन गई है. चैटिंग, वीडियो कॉल और फाइल शेयरिंग आदि के लिए इसका खूब यूज हो रहा है. भारत में ही इसके करोड़ों यूजर्स हैं, जो रोजाना इसका यूज करते हैं. हालांकि, अगर कोई कुछ नियमों का उल्लंघन कर देता है तो उसे परमानेंटली बैन भी किया जा सकता है. आज हम आपको उन चार कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके चलते किसी यूजर को व्हाट्सऐप यूज करने से परमानेंट बैन किया जा सकता है.

अनऑफिशियल ऐप का यूज करना

GB WhatsApp और YO WhatsApp जैसी कई अनऑफिशियल ऐप्स यूजर्स को कई एक्स्ट्रा फीचर्स देती हैं, लेकिन ये ऑफिशियल व्हाट्सऐप की सर्विस टर्म्स का उल्लंघन करती हैं. इन ऐप्स की सिक्योरिटी कमजोर होती है और इनका यूज मालवेयर फैलाने के लिए किया जाता है. अगर कोई यूजर इन ऐप्स का यूज करता है तो व्हाट्सऐप उसके नंबर को डिटेक्ट कर उसे परमानेंट बैन कर सकती है.

स्पैम या बल्क मैसेज भेजना

अगर आप किसी को स्पैम या अनजान लोगों को बल्क में मैसेज भेजते हैं तो भी आप पर बैन होने का खतरा है. इसके अलावा अगर आप अनजान लोगों को ग्रुप में ऐड या एक जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं तो व्हाट्सऐप इसे स्पैम अकाउंट मानती है. अगर उसे कई यूजर से आपके अकाउंट की रिपोर्ट मिलती है तो इसे बैन किया जा सकता है.

हैरेसमेंट या थ्रेट

अश्लील मैसेज भेजने वाले, दूसरे लोगों के अकाउंट की नकल करने वाले, हेट स्पीड, हैरेसमेंट और ब्लैकमेल जैसे कृत्यों में शामिल अकाउंट भी परमानेंटली बैन किया जा सकता है. यूजर सेफ्टी को देखते हुए व्हाट्सऐप ऐसे कामों की कुछ रिपोर्ट्स मिलते ही अकाउंट को बैन कर देती है.

वार्निंग को इग्नोर करना

नियमों के उल्लंघन पर व्हाट्सऐप पहले टेंपरेरी रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं. अगर इसके बाद भी कोई यूजर वही बिहेवियर जारी रखते हुए कंपनी की वार्निंग को इग्नोर करता है तो उसका अकाउंट परमानेंटली बंद किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

Samsung Galaxy S26 Ultra में नहीं रहेगा बार-बार चार्जिंग का झंझट, मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी