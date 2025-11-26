Samsung Galaxy S26 Ultra में नहीं रहेगा बार-बार चार्जिंग का झंझट, मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलSamsung Galaxy S26 Ultra में नहीं रहेगा बार-बार चार्जिंग का झंझट, मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी

Samsung Galaxy S26 Ultra को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इसमें 5200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. यह कई ऑन-डिवाइस एआई फीचर से लैस होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 06:43 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग अगले साल की शुरुआत में अपनी नई लाइनअप Galaxy S26 लाने के लिए तैयार है. इसके फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra में कई शानदार अपग्रेड्स मिलने वाली हैं. ताजा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फोन 5,000mAh से ज्यादा कैपेसिटी वाले बैटरी पैक के साथ लॉन्च हो सकता है. अभी तक कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कयास है कि यह फोन 5,200mAh की बैटरी के साथ आएगा. 

इसलिए दी जा रही बड़ी बैटरी

माना जा रहा है कि अपकमिंग मॉडल कई शानदार ऑन-डिवाइस एआई फंक्शन, बेहतर कूलिंग और हायर-एफिशिएंसी डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसे सपोर्ट करने के लिए बड़ी बैटरी की जरूरत होगी. यह भी कहा जा रहा है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइस के लिए नए स्टैक्ड बैटरी डिजाइन के साथ जा सकती है. इसमें बैटरी को फिजिकली बड़ा किए बिना भी ज्यादा कैपेसिटी से लैस किया जा सकता है.

डमी यूनिट में नजर आया पहला लुक

हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर Galaxy S26 Ultra की डमी यूनिट को दिखाया गया था. इससे पता चलता है कि इसकी डिजाइन लैंग्वेज Galaxy S25 Ultra से मिलती-जुलती है. हालांकि, कैमरा मॉड्यूल इस बार पिल शेप्ड आएगा. साथ ही फोन के कॉर्नर मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा राउंड हैं.

ये हो सकते हैं Galaxy S26 Ultra के स्पेसिफिकेशंस

यह फोन 6.9 इंच के M14 QHD+ CoE Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जिसे 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 200MP का मेन कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप लेंस, 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 12MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने वाले इस मॉडल की अनुमानित कीमत लगभग 1.15 लाख रुपये हो सकती है.

अमेजन ने करोड़ों यूजर्स को दी वार्निंग, ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान मंडरा रहा यह खतरा

