हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएआई से बनी या एडिट हुई फोटो का चुटकियों में लग जाएगा पता, यह है एकदम आसान तरीका

एआई से बनी या एडिट हुई फोटो का चुटकियों में लग जाएगा पता, यह है एकदम आसान तरीका

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एआई से बनी या एडिट हुई इमेजेज की बाढ़ सी आई हुई है. इन पर भरोसा करने से पहले इन्हें वेरिफाई करना जरूरी है और इसके लिए गूगल नया फीचर लेकर आई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 06:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अब एआई से जनरेटेड या एडिट हुई फोटो का पता लगाना एकदम आसान होने जा रहा है. इसके लिए गूगल ने जेमिनी ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है, जो चुटकियों मे यह बता देगा कि फोटो एआई से जनरेट या एडिट हुई है या नहीं. इसके लिए यूजर को जेमिनी ऐप में फोटो अपलोड कर पूछना है कि क्या यह तस्वीर एआई से बनी है? गूगल जेमिनी तुरंत इसे वेरिफाई करके बता देगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से एआई से बनी तस्वीरें खूब शेयर हो रही हैं. ऐसे में उनकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए यह फीचर बेहद काम का साबित होने वाला है.

अभी केवल इमेजेज होंगी वेरिफाई

अभी यह फीचर केवल गूगल एआई टूल से बनी तस्वीरों को वेरिफाई कर सकता है. यह गूगल की इनविजिबल वाटरमार्किंग टेक्नोलॉजी SynthID की मदद से फोटो को वेरिफाई करता है. गूगल का कहना है कि जल्द ही इसमें वीडियो और ऑडियो को वेरिफाई करने का ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा. जेमिनी के अलावा गूगल इसे अपनी सर्च सर्विस में भी इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है, जिससे जेमिनी ऐप यूज न करने वाले यूजर भी इस फीचर का फायदा उठा सकेंगे.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

अगर आप किसी इमेज के बारे में यह पता करना चाहते हैं कि यह एआई से बनी या एडिट हुई है तो इसे जेमिनी पर अपलोड कर दें. अपलोड करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में 'क्या यह तस्वीर एआई से बनी है?' प्रॉम्प्ट लिखकर सेंड कर दें.  इसके बाद गूगल जेमिनी इसकी SynthID वेरिफाई करते हुए आपको इस इमेज का पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी इसमें केवल गूगल के एआई टूल्स से बनी इमेज को वेरिफाई किया जा सकता है, लेकिन आगे चलकर इसमें दूसरे सोर्स के सपोर्ट को भी जोड़ा जा सकता है, जिसके बाद यह ChatGPT जैसे टूल से बनी फोटोज को भी वेरिफाई कर पाएगी.

ये भी पढ़ें-

गलती से किसी और को भेज दिया मेल? टेंशन नहीं, सेंट मेल को ऐसे कर सकते हैं अनडू, जानें तरीका

Published at : 21 Nov 2025 06:49 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks AI Generated Photo Google Gemini TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
हेल्थ
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget