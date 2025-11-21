एआई से बनी या एडिट हुई फोटो का चुटकियों में लग जाएगा पता, यह है एकदम आसान तरीका
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एआई से बनी या एडिट हुई इमेजेज की बाढ़ सी आई हुई है. इन पर भरोसा करने से पहले इन्हें वेरिफाई करना जरूरी है और इसके लिए गूगल नया फीचर लेकर आई है.
अब एआई से जनरेटेड या एडिट हुई फोटो का पता लगाना एकदम आसान होने जा रहा है. इसके लिए गूगल ने जेमिनी ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है, जो चुटकियों मे यह बता देगा कि फोटो एआई से जनरेट या एडिट हुई है या नहीं. इसके लिए यूजर को जेमिनी ऐप में फोटो अपलोड कर पूछना है कि क्या यह तस्वीर एआई से बनी है? गूगल जेमिनी तुरंत इसे वेरिफाई करके बता देगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से एआई से बनी तस्वीरें खूब शेयर हो रही हैं. ऐसे में उनकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए यह फीचर बेहद काम का साबित होने वाला है.
अभी केवल इमेजेज होंगी वेरिफाई
अभी यह फीचर केवल गूगल एआई टूल से बनी तस्वीरों को वेरिफाई कर सकता है. यह गूगल की इनविजिबल वाटरमार्किंग टेक्नोलॉजी SynthID की मदद से फोटो को वेरिफाई करता है. गूगल का कहना है कि जल्द ही इसमें वीडियो और ऑडियो को वेरिफाई करने का ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा. जेमिनी के अलावा गूगल इसे अपनी सर्च सर्विस में भी इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है, जिससे जेमिनी ऐप यूज न करने वाले यूजर भी इस फीचर का फायदा उठा सकेंगे.
कैसे काम करेगा यह फीचर?
अगर आप किसी इमेज के बारे में यह पता करना चाहते हैं कि यह एआई से बनी या एडिट हुई है तो इसे जेमिनी पर अपलोड कर दें. अपलोड करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में 'क्या यह तस्वीर एआई से बनी है?' प्रॉम्प्ट लिखकर सेंड कर दें. इसके बाद गूगल जेमिनी इसकी SynthID वेरिफाई करते हुए आपको इस इमेज का पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी इसमें केवल गूगल के एआई टूल्स से बनी इमेज को वेरिफाई किया जा सकता है, लेकिन आगे चलकर इसमें दूसरे सोर्स के सपोर्ट को भी जोड़ा जा सकता है, जिसके बाद यह ChatGPT जैसे टूल से बनी फोटोज को भी वेरिफाई कर पाएगी.
ये भी पढ़ें-
गलती से किसी और को भेज दिया मेल? टेंशन नहीं, सेंट मेल को ऐसे कर सकते हैं अनडू, जानें तरीका
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL