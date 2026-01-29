पेन ड्राइव के मैजिकल यूज नहीं जानते ज्यादातर लोग, वीडियो स्टोर करने के अलावा कर सकते हैं ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप अपने पास रखी पेन ड्राइव को केवल फोटो-वीडियो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका पूरा यूज नहीं कर रहे हैं. दरअसल, अधिकतर लोग इसे केवल फाइल्स या फोटो-वीडियो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसके कई मैजिकल यूज हैं और इसे एक से अधिक कामों में काम लिया जा सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पेन ड्राइव को किन-किन तरीकों से और कामों में यूज कर सकते हैं.

कंप्यूटर की चाबी बन जाएगी पेन ड्राइव

जैसे कार की चाबी होती है, वैसे ही आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर की चाबी बना सकते हैं. अगर आप हर बार सिस्टम में लॉगिन करते समय पासवर्ड टाइप नहीं करना चाहते तो यह फीचर बड़े काम आ सकता है. USB Raptor जैसे टूल्स की मदद से आप पेन ड्राइव से ही सिस्टम को लॉक-अनलॉक कर पाएंगे. चाबी की तरह पेन ड्राइव लगाते ही आपका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा और निकालते ही बंद.

ऐप्स कर सकते हैं स्टोर

आप पेन ड्राइव को ऐप्स स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. दरअसल, क्रोम, फायरफॉक्स और टीम व्यूअर जैसी ऐप्स के पोर्टेबल वर्जन भी आते हैं, जिन्हें आप पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि आप इन्हें किसी भी सिस्टम में लगाकर कहीं भी यूज कर सकते हैं. आपको बार-बार ऐप सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पासवर्ड मैनेजर

अलग-अलग पासवर्ड याद रखने के लिए लोग पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर हैक हो सकता है. इसलिए आप पेन ड्राइव को पासवर्ड मैनेजर के तौर पर यूज कर सकते हैं. इसमें आप एनक्रिप्टेड डेटाबेस फाइल बनाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स एक जगह स्टोर कर सकते हैं. यह फाइल आपके सेट किए गए पासवर्ड से ही ओपन होगी और इसके हैक होने का भी खतरा नहीं रहेगा.

बैकअप डिवाइस के तौर पर करेगा काम

विंडोज में फाइल हिस्ट्री का एक इनबिल्ट फीचर होता है. अगर आप अपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट रखते हैं तो यह फीचर आपके डॉक्यूमेंट्स और दूसरी फाइल्स का बैकअप लेता रहता है. ऐसे में अगर आप कंप्यूटर में किसी फाइल को गलती से डिलीट कर देते हैं तो पेन ड्राइव से उसे रिस्टोर किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

DSLR को टक्कर देने के मूड में ऐप्पल, iPhone 18 Pro में ला सकती है अब तक का सबसे खास कैमरा फीचर