Google Chrome के इन हिडन फीचर्स का यूज नहीं करते अधिकतर लोग, कई मुश्किल काम कर देंगे आसान

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Chrome के इन हिडन फीचर्स का यूज नहीं करते अधिकतर लोग, कई मुश्किल काम कर देंगे आसान

Google Chrome में कई ऐसे हिडन फीचर्स हैं, जिनका ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं. शेयर टैब टू डिवाइसेस और स्प्लिट व्यू जैसे फीचर्स न सिर्फ काम आसान करते हैं बल्कि समय भी बचाते हैं.

14 Feb 2026 12:54 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल क्रोम सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है और इसे दुनियाभर में करोड़ों लोग यूज करते हैं. इसमें कई शानदार फीचर्स और एक्सटेंशन्स अवेलेबल हैं, जिसके कारण यह लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. भले ही लोग इसे रोजाना यूज करते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को हैं. ये फीचर्स आपका काम आसान करने के साथ-साथ समय भी बचा सकते हैं. आइए आज गूगल क्रोम के कुछ ऐसे ही फीचर्स जानते हैं.

डिवाइस पर शेयर करें टैब

कंप्यूटर से फोन पर लिंक भेजने के लिए अब लिंक को कॉपी कर मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजने की जरूरत नहीं है. क्रोम के बिल्ट इन फीचर के कारण आप अपने किसी भी डिवाइस पर डायरेक्ट टैब शेयर कर सकते हैं. इसके लिए दोनों डिवाइस पर एक ही गूगल अकाउंट से साइन कर लें. इसके बाद उस लिंक को ओपन करें, जिसे आप शेयर करना चाहते हैं. अब एड्रेस बार में जाकर राइट क्लिक करें और सेंड टू योर डिवाइसेस पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपको दूसरे डिवाइस पर टैब रिसीव्ड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा.

स्प्लिट व्यू

जब आप कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो इंफोर्मेशन के लिए बार-बार टैब चेंज करनी पड़ती है. इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान नोट्स लेते समय होता है. क्रोम का स्प्लिट व्यू फीचर आपको इस परेशानी बचा सकता है. इसमें आप एक ही सिंगल टैब में दो वेब पेज ओपन कर सकते हैं, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है. 

रीडिंग मोड

जब आप कुछ पढ़ने के लिए क्रोम पर वेबपेज ओपन करते हैं तो इस पर इमेज, एड और दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिससे पढ़ना मुश्किल हो जाता है. इन सारे झंझट से छुटकारा पाने के लिए रीडिंग मोड एक शानदार तरीका है. यह मोड किसी भी वेब पेज से केवल टेक्स्ट निकाल लाता है और इसे एक मिनिमलिस्ट लेआउट पर दिखाता है, जिससे आप बिना डिस्टर्ब हुए अपनी रिसर्च आदि पूरी कर सकते हैं.

अब नहीं रहेगी चेहरा भूलने की परेशानी, रियल-टाइम में लोगों को पहचान लेंगे मेटा के स्मार्ट चश्मे

14 Feb 2026 12:52 PM (IST)
Google Chrome Tips And Tricks TECH NEWS
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
