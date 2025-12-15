हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपके मोबाइल की बैटरी को खत्म कर रही हैं ये 5 सेटिंग्स! अभी करें ऑफ और फिर मिलेगा जबरदस्त बैकअप

आपके मोबाइल की बैटरी को खत्म कर रही हैं ये 5 सेटिंग्स! अभी करें ऑफ और फिर मिलेगा जबरदस्त बैकअप

Mobile Battery: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की जरूरत बन चुका है लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसकी बैटरी को लेकर होती है. अक्सर फोन सुबह फुल चार्ज होता है और दोपहर तक ही बैटरी लो होने लगती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Dec 2025 10:45 AM (IST)
Mobile Battery:

Mobile Battery: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की जरूरत बन चुका है लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसकी बैटरी को लेकर होती है. अक्सर फोन सुबह फुल चार्ज होता है और दोपहर तक ही बैटरी लो होने लगती है. इसकी वजह सिर्फ बैटरी की क्षमता नहीं, बल्कि कुछ ऐसी सेटिंग्स भी होती हैं जो बैकग्राउंड में लगातार पावर खपत करती रहती हैं और हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता.

बैकग्राउंड ऐप्स और ऑटो-रन फीचर

कई ऐप्स फोन इस्तेमाल न करने पर भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. ये ऐप्स इंटरनेट, लोकेशन और प्रोसेसर का इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है. अगर समय-समय पर बैकग्राउंड ऐप्स को कंट्रोल न किया जाए तो बैटरी पर सीधा असर पड़ता है. जिन ऐप्स की ज़रूरत कम होती है उन्हें बैकग्राउंड रन करने से रोकना बैटरी बचाने में मदद करता है.

हाई ब्राइटनेस और ऑटो-ब्राइटनेस सेटिंग

स्क्रीन स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा बैटरी खाने वाला हिस्सा होती है. ज्यादा ब्राइटनेस पर डिस्प्ले रखने से बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होती है. ऑटो-ब्राइटनेस हमेशा सही तरीके से काम नहीं करती और कई बार जरूरत से ज्यादा रोशनी बढ़ा देती है. ऐसे में मैनुअली ब्राइटनेस को मध्यम स्तर पर रखना ज्यादा बेहतर साबित होता है.

लोकेशन सर्विस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल

GPS और लोकेशन सर्विस लगातार ऑन रहने पर बैटरी को काफी नुकसान पहुंचाती हैं. कई ऐप्स बिना वजह आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं. अगर हर ऐप को हमेशा लोकेशन एक्सेस मिल रहा है तो बैटरी तेजी से गिरती है. लोकेशन को सिर्फ जरूरत के समय या ऐप इस्तेमाल करते वक्त ही ऑन रखना समझदारी है.

5G, ब्लूटूथ और Wi-Fi हमेशा ऑन रखना

अगर आपके इलाके में 5G नेटवर्क कमजोर है और फिर भी फोन 5G पर सेट है तो मोबाइल लगातार नेटवर्क खोजता रहता है जिससे बैटरी जल्दी खत्म होती है. इसी तरह ब्लूटूथ और Wi-Fi अगर बिना इस्तेमाल के ऑन रहते हैं तो बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं. इस्तेमाल न होने पर इन्हें बंद रखना फायदेमंद होता है.

नोटिफिकेशन और सिंक सेटिंग्स

हर ऐप की नोटिफिकेशन ऑन होने से फोन बार-बार जागता रहता है जिससे बैटरी खर्च होती है. इसके अलावा ईमेल, क्लाउड और सोशल मीडिया ऐप्स का ऑटो-सिंक भी बैकग्राउंड में चलता रहता है. गैर-जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन और सिंक को सीमित करने से बैटरी लाइफ में साफ फर्क नजर आता है.

छोटे बदलाव, बड़ी बैटरी लाइफ

अगर आप इन सेटिंग्स पर ध्यान दें और जरूरत के हिसाब से इन्हें मैनेज करें तो बिना किसी नई बैटरी या पावर बैंक के भी आपका फोन पूरा दिन आराम से चल सकता है. थोड़ी सी समझदारी और सही सेटिंग्स से स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है.

AI ने इंसानी हैकर्स को दी मात! स्टैनफोर्ड का कंप्यूटर नेटवर्क कर दिया हैक, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 15 Dec 2025 10:23 AM (IST)
