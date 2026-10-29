Flipkart दिवाली सेल में Phone से लेकर गैजेट्स तक पर 70% तक का बंपर डिस्काउंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फ्लिपकार्ट पर बिग बैंग दिवाली सेल शुरू, गैजेट्स पर भारी छूट।

प्रीमियम फोन iPhone, Samsung, Pixel पर भी बंपर डिस्काउंट।

ऑडियो, मोबाइल एक्सेसरीज पर 70% तक छूट का लाभ।

स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर पर एक्सचेंज बोनस, नो-कॉस्ट EMI।

त्योहारों का सीजन आते ही लोग नया स्मार्टफोन, टीवी या घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं. अगर आप भी दिवाली पर अपने पुराने फोन को अपग्रेड करने और घर के लिए कोई नया गैजेट लेने की सोच रहे हैं. तो आपके लिए बेहतरीन मौका आ गया है. फ्लिपकार्ट पर दिवाली से पहले Big Bang Diwali Sale की शुरुआत हो चुकी है. इस स्पेशल सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर स्मार्ट टीवी, फ्रिज, पावर बैंक और मोबाइल एक्सेसरीज तक पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है.

खास बात यह है कि इस बार बजट फोन्स के साथ-साथ एप्पल के iPhone, सैमसंग और गूगल पिक्सल जैसे महंगे फ्लैगशिप फोन्स की कीमतों में भी भारी कटौती की गई है. वहीं ऑडियो प्रोडक्ट्स और स्पीकर्स पर तो ग्राहकों को सीधे 70 प्रतिशत तक की तगड़ी छूट मिल रही है. जान लें किस चीज पर कितनी मिल रही है छूट.

iPhone 17 पर हजारों की बचत

हर सेल की तरह इस बार भी लोगों की सबसे ज्यादा नजर एप्पल के आईफोन डील्स पर ही टिकी हुई है. फ्लिपकार्ट की इस बिग बैंग दिवाली सेल में iPhone 17 को बेहद सस्ते दाम में अपने घर लाने का सुनहरा मौका मिल रहा है. हाल ही में एप्पल ने iPhone 17 की कीमत को 99990 रुपये किया था. लेकिन इस फेस्टिव सेल के दौरान यह फोन काफी कम कीमत पर लिस्ट किया गया है.

बैंक ऑफर्स और कुछ आसान शर्तों को पूरा करने के बाद ग्राहक iPhone 17 को सिर्फ 79999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. यानी इस एक डील में आपकी सीधे तौर पर करीब 20 हजार रुपये की मोटी बचत हो रही है. इसके अलावा अगर आप अपना कोई पुराना चालू स्मार्टफोन एक्सचेंज में देते हैं. तो इस फोन की कीमत और भी ज्यादा कम हो जाएगी.





Samsung और Google Pixel पर भी बंपर डिस्काउंट

अगर आप आईफोन के बजाय एंड्रॉइड फोन्स लेना पसंद करते हैं. तो सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 5G पर जबरदस्त डील मिल रही है. भारत में लॉन्चिंग के वक्त इस फोन की कीमत 79999 रुपये रखी गई थी, लेकिन अभी सेल में इसे महज 54999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. यानी सैमसंग के इस फ्लैगशिप फोन पर सीधे 25 हजार रुपये का फायदा मिल रहा है.

दूसरी तरफ शानदार कैमरा क्वालिटी के लिए मशहूर Google Pixel 11 पर भी बंपर छूट दी जा रही है. 89999 रुपये की कीमत वाला यह पिक्सल फोन सेल में सिर्फ 69999 रुपये में मिल रहा है. इनके अलावा वीवो, रियलमी, पोको और शाओमी-रेडमी के बजट स्मार्टफोन्स पर भी बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं हैं.

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पार्टी स्पीकर्स और मोबाइल एक्सेसरीज पर 70% तक की छूट

दिवाली की पार्टी बिना म्यूजिक के अधूरी रहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने ऑडियो कैटेगरी में सबसे बड़ा धमाका किया है. सेल के दौरान ब्लूटूथ और पार्टी स्पीकर्स पर अधिकतम 70 प्रतिशत तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है. यहां आप माइक के साथ आने वाले बड़े पार्टी स्पीकर्स को आधी से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. सिर्फ स्पीकर्स ही नहीं मोबाइल एक्सेसरीज की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है.





अगर आपको नया TWS ईयरबड्स, नेकबैंड, फास्ट चार्जर या फिर सफर के लिए पावर बैंक खरीदना है तो यह तमाम गैजेट्स बेहद सस्ते दाम में मिल रहे हैं. इसके साथ ही त्योहार के मौके पर घर के लिए नया स्मार्ट टीवी या रेफ्रिजरेटर लेने वालों के लिए भी शानदार एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के ऑप्शन दिए जा रहे हैं.

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