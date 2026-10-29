Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 16GB रैम, 512GB स्टोरेज; उन्नत कूलिंग सिस्टम भी.

OnePlus Ace 7 Launch : OnePlus अपनी नई Ace 7 सीरीज पेश करने जा रहा है. इस सीरीज में OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro शामिल होंगे, जिन्हें आज यानी 29 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च से पहले कंपनी ने स्टैंडर्ड मॉडल के कई जरूरी फीचर्स की जानकारी शेयर की है. फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 9,000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और खास कूलिंग सिस्टम भी इसके मेन फीचर्स में शामिल हैं.

9,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग

OnePlus Ace 7 की सबसे खास फीचर में इसकी बड़ी बैटरी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, फोन में 9,000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके साथ ही डिवाइस में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा भी मिलेगा, हालांकि कंपनी ने अभी दूसरे कैमरा सेंसर और फ्रंट कैमरे से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की है.

Snapdragon चिपसेट के साथ आएगा OnePlus Ace 7

OnePlus ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर जानकारी दी है कि Ace 7 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series चिपसेट दिया जाएगा. इसका मॉडल नंबर SM8850-1-AB है. इस प्रोसेसर में ऑक्टा-कोर CPU मिलेगा, जिसमें दो प्राइम कोर 4.6GHz तक की क्लॉक स्पीड पर काम करेंगे. वहीं छह परफॉर्मेंस कोर की अधिकतम क्लॉक स्पीड 3.62GHz होगी. साथ ही OnePlus Ace 7 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की पुष्टि हुई है. स्टैंडर्ड चिपसेट की तुलना में V Series वेरिएंट में एक कम Adreno GPU स्लाइस और कम कैश क्षमता दी गई है.

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16GB RAM और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन

OnePlus Ace 7 को अधिकतम 16GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा. फोन Flowing Night, Polar Night Black और Quenching तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro दोनों की लॉन्चिंग 29 अक्टूबर को चीन में तय है.

185Hz डिस्प्ले और खास कूलिंग सिस्टम

गेमिंग को ध्यान में रखते हुए OnePlus Ace 7 में 185Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी जाएगी. फोन में Dual-Path Glacier Air Cooling System भी मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम लगातार गेमिंग के दौरान बेहतर फ्रेम रेट बनाए रखने में मदद करेगा और डिवाइस का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रख सकेगा. इसमें कंपनी का खुद विकसित किया गया Esports Triple Chip सिस्टम भी मौजूद होगा.

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