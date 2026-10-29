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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus Ace 7 Launch : 16GB RAM और 200MP कैमरा, OnePlus Ace 7 सीरीज की एंट्री आज

OnePlus Ace 7 Launch : 16GB RAM और 200MP कैमरा, OnePlus Ace 7 सीरीज की एंट्री आज

OnePlus Ace 7 सीरीज आज यानी 29 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने जा रही है. इस सीरीज में OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro शामिल होंगे. जानिए OnePlus के इस नए फोन में और क्या-क्या खास मिलने वाला है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Oct 2026 03:36 PM (IST)
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  • 16GB रैम, 512GB स्टोरेज; उन्नत कूलिंग सिस्टम भी.

OnePlus Ace 7  Launch : OnePlus अपनी नई Ace 7 सीरीज पेश करने जा रहा है. इस सीरीज में OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro शामिल होंगे, जिन्हें आज यानी 29 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च से पहले कंपनी ने स्टैंडर्ड मॉडल के कई जरूरी फीचर्स की जानकारी शेयर की है. फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 9,000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और खास कूलिंग सिस्टम भी इसके मेन फीचर्स में शामिल हैं. 

9,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग

OnePlus Ace 7 की सबसे खास फीचर में इसकी बड़ी बैटरी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, फोन में 9,000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके साथ ही डिवाइस में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा भी मिलेगा, हालांकि कंपनी ने अभी दूसरे कैमरा सेंसर और फ्रंट कैमरे से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की है. 

Snapdragon चिपसेट के साथ आएगा OnePlus Ace 7

OnePlus ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर जानकारी दी है कि Ace 7 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series चिपसेट दिया जाएगा. इसका मॉडल नंबर SM8850-1-AB है. इस प्रोसेसर में ऑक्टा-कोर CPU मिलेगा, जिसमें दो प्राइम कोर 4.6GHz तक की क्लॉक स्पीड पर काम करेंगे. वहीं छह परफॉर्मेंस कोर की अधिकतम क्लॉक स्पीड 3.62GHz होगी. साथ ही OnePlus Ace 7 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की पुष्टि हुई है. स्टैंडर्ड चिपसेट की तुलना में V Series वेरिएंट में एक कम Adreno GPU स्लाइस और कम कैश क्षमता दी गई है. 

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16GB RAM और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन

OnePlus Ace 7 को अधिकतम 16GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा. फोन Flowing Night, Polar Night Black और Quenching तीन कलर ऑप्शन  में उपलब्ध होगा. OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro दोनों की लॉन्चिंग 29 अक्टूबर को चीन में तय है. 

185Hz डिस्प्ले और खास कूलिंग सिस्टम

गेमिंग को ध्यान में रखते हुए OnePlus Ace 7 में 185Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी जाएगी. फोन में Dual-Path Glacier Air Cooling System भी मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम लगातार गेमिंग के दौरान बेहतर फ्रेम रेट बनाए रखने में मदद करेगा और डिवाइस का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रख सकेगा. इसमें कंपनी का खुद विकसित किया गया Esports Triple Chip सिस्टम भी मौजूद होगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 03:36 PM (IST)
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