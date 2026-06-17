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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTelegram पर बैन के बाद आग-बबूला हुए सीईओ पावेल दुरोव, कहा- रिलायंस का हो सकता है हाथ

Telegram पर बैन के बाद आग-बबूला हुए सीईओ पावेल दुरोव, कहा- रिलायंस का हो सकता है हाथ

Telegram Ban: टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव ने रिलायंस पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि रिलायंस भारत से बाहर के यूजर के लिए भी टेलीग्राम की एक्सेस को रोक रही है.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 02:20 PM (IST)
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  • टेलीग्राम सीईओ ने रिलायंस पर एक्सेस रोकने, व्हाट्सऐप को लाभ पहुँचाने का आरोप।
  • पेपर लीक रोकने को भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध।
  • सीईओ ने प्रतिबंध को गलत बताया, हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती।

Telegram Ban: भारत में टेंपरेरी बैन का सामना कर रहे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव ने रिलायंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस भारत से बाहर भी लाखों यूजर्स के लिए टेलीग्राम की एक्सेस को रोक रही है. व्हाट्सऐप को फायदा पहुंचाने के लिए यह जानबूझकर किया जा रहा है. उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि भारत में टेलीग्राम पर रोक लगवाने के पीछे रिलायंस और व्हाट्सऐप का भी हाथ हो सकता है. आइए यह पूरा मामला समझते हैं.

टेलीग्राम पर बैन लगने से नाराज हैं दुरोव

भारत सरकार ने बीते दिन टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगा दिया था. पेपर लीक की घटनाओं में इस प्लेटफॉर्म के यूज को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. दुरोव ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इससे लीक की घटनाएं बंद नहीं होंगी. एक और पोस्ट में उन्होंने रिलायंस को घेरा है. ताजा घटनाक्रम में टेलीग्राम ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

रिलायंस को लेकर क्या बोले दुरोव?

दुरोव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रिलायंस BGP hijacking नाम के तरीके के इस्तेमाल कर यूएई समेत भारत से बाहर के लोगों के लिए भी टेलीग्राम की एक्सेस को रोक रही है. ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है और रिलायंस ने इससे संबंधित शिकायतों पर भी कोई जवाब नहीं दिया है. दुरोव के मुताबिक, यह कंपीटिशन वॉर का हिस्सा है क्योंकि रिलायंस में व्हाट्सऐप की पैरेंट कंपनी मेटा की हिस्सेदारी है. टेलीग्राम फाउंडर ने नेटवर्क ऑपरेटर्स से रिलायंस की तरफ से आने वाली अनऑथोराइज्ड BGP अनाउंसमेंट को रिजेक्ट करने की अपील की है ताकि रूट हाइजैक को रोककर यूजर्स के लिए स्टेबल इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित की जा सके. दुरोव ने कहा कि भारत में टेलीग्राम पर बैन लगाने की कोशिश में रिलायंस और व्हाट्सऐप का भी हाथ हो सकता है. अभी तक रिलायंस की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

क्यों लगा है टेलीग्राम पर बैन?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का कहना है कि NEET (UG) 2026 Re-Exam की तैयारी कर रहे कैंडिडेट को टारगेट करने के लिए फ्रॉड नेटवर्क टेलीग्राम ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं. सरकार की तरफ से कहा गया है कि IT कानून के तहत यह फैसला लिया गया है ताकि पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज न कर पाएं. इस आदेश पर रिएक्शन देते हुए दुरोव ने कहा था कि सरकार पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों की जगह टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को सजा दे रही है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jun 2026 02:18 PM (IST)
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