ऐप्पल ने लॉन्च कर दिए नए एयरटैग, इन फीचर्स को जान लिए तो खरीदे बिना नहीं रह पाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने नए एयरटैग लॉन्च कर दिए हैं. इन्हें एयरटैग 2 नाम देने की बजाय ऐप्पल एयरटैग ही कह रही है क्योंकि कंपनी ने पुराने एयरटैग को डिसकंटिन्यू कर दिया है. एयरटैग को सबसे पहले 2021 में लॉन्च किया गया था और लंबे समय से इनके नए वर्जन का इंतजार किया जा रहा था भले ही इनका नाम और डिजाइन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इनमें कई अपग्रेड्स दी गई हैं. आइए जानते हैं कि इन अपग्रेड्स से एयरटैग कितने बेहतर हुए हैं.

लंबी रेंज और बेहतर प्रीसिजन

नए एयरटैग की मदद से आपके गुम हुए सामान को ढूंढना और आसान होने वाला है. इसमें आईफोन 17 सीरीज वाली अल्ट्रा वाइडबैंड चिप लगी है और इसकी ब्लूटूथ चिप को भी अपग्रेड किया गया है. इससे यह फायदा होगा कि आप पहले की तुलना में ज्यादा रेंज तक अपना गुम हुआ सामान ढूंढ सकते हैं. इसके अलावा इसे प्रीसिजन फाइंडिंग गाइड से भी लैस किया गया है, जो हैप्टिक, विजुअल और ऑडियो फीडबैक से सामान ढूंढने में मदद करता है.

बड़ा स्पीकर

नए एयरटैग में पुराने की तुलना में दोगुना बड़ा स्पीकर दिया गया है, जिससे आपके लिए एयरटैग की लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाएगा. ऐप्पल का कहना है कि नए स्पीकर के कारण आप पहले की तुलना में दोगुनी दूरी से साउंड सुन सकेंगे. यह एयरपोर्ट जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर खूब काम आएगा.

सिक्योरिटी का भी रखा गया है ध्यान

ऐप्पल का कहना है कि नए एयरटैग में अनवांटेड ट्रैकिंग के खिलाफ जबरदस्त सिक्योरिटी दी गई है. इनमें यूनिक ब्लूटूथ आईडेंटिफायर लगाए गए हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं. साथ ही इन्हें यूजर का लोकेशन डेटा प्राइवेट रखने के लिए डिजाइन किया गया है.

कितनी है कीमत?

एयरटैग ऐप्पल का सबसे सस्ता गैजेट है और इसे खरीदने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत में एक एयरटैग के लिए आपको केवल 3,790 रुपये चुकाने होंगे. अगर आप 4 एयरटैग का पैक खरीदते हैं तो इसकी कीमत मात्र 12,900 रुपये है.

ये भी पढ़ें-

अब नहीं चलेगा आपकी लोकेशन का पता, प्राइवेसी हो जाएगी एकदम मजबूत, इन यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर