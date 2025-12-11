हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: गूगल से लेकर ऐप्पल तक, ये कंपनियां लेकर आईं इस साल के सबसे महंगे फोन

Year Ender 2025: गूगल से लेकर ऐप्पल तक, ये कंपनियां लेकर आईं इस साल के सबसे महंगे फोन

Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से महंगे फोन की डिमांड बढ़ी है. इसे देखते हुए गूगल, सैमसंग और ऐप्पल समेत कई कंपनियों ने इस साल प्रीमियम फोन लॉन्च किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 11:14 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से बाजार में महंगे फोन की मांग बढ़ी है. लोग अब नया स्मार्टफोन खरीदते समय अधिक पैसा देने के लिए तैयार हैं और इसे देखते हुए ऐप्पल से लेकर ओप्पो तक कई कंपनियां एडवांस्ड फीचर्स और हार्डवेयर वाले प्रीमियम फोन लॉन्च कर रही हैं. फिलहाल बाजार में एक लाख से अधिक कीमत वाले कई स्मार्टफोन मौजूद हैं. आज हम आपके लिए इस साल लॉन्च हुए सबसे महंगे फोन की एक लिस्ट लेकर आए हैं. 

Samsung Galaxy S25 Ultra

सैमसंग ने जनवरी में अपने फ्लैगशिप डिवाइस Samsung Galaxy S25 Ultra को लॉन्च किया था. इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये है और यह कई शानदार फीचर्स से लैस है. इसमें 6.9 इंच का QHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. Snapdragon 8 Elite चिपसेट वाले इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है और इसके रियर में 200MP प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है. 

Xiaomi 15 Ultra

चीनी कंपनी शाओमी ने मार्च में यह प्रीमियम फोन लॉन्च किया था. इसमें 6.73 इंच का LTPO AMOLED, QHD+ 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. कंपनी ने इसे Snapdragon 8 Elite चिपसेट और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5410 mAh की बैटरी से लैस किया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP वाला क्वाड कैमरा सेटअप है. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है. इसे 1,09,999 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था.

Google Pixel 10 Pro XL

अगस्त में गूगल ने अपने Pixel 10 Pro XL को 6.8 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. गूगल के लेटेस्ट Tensor G5 चिपसेट वाले इस फोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो वायरलेस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके रियर में 50MP + 48MP + 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 42MP का सेंसर मिलता है. इसे 1,24,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.

iPhone 17 Pro Max

ऐप्पल ने सितंबर में अपने फ्लैगशिप मॉडल iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया था. शानदार अपग्रेड के साथ आए इस आईफोन में 6.9 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ऐप्पल के लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट से लैस इस फोन के रियर में 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 18 MP कैमरा लगा है. इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये है.

ये भी पढ़ें-

मोबाइल यूजर पर महंगाई की मार! फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान, जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम

Published at : 11 Dec 2025 11:14 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S25 Ultra TECH NEWS IPhone 17 Pro Max Xiaomi 15 Ultra New Year 2026 Year Ender 2025 Google Pixel 10 Pro XL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम दुश्मन के...' वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को वो चेतावनी, जिसस खौफ खाएगी आसिम मुनीर की सेना
'हम दुश्मन के...' वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को वो चेतावनी, जिसस खौफ खाएगी आसिम मुनीर की सेना
राजस्थान
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गरम
हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गर्म
इंडिया
First Hydrogen Train: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
क्रिकेट
यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर
यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर
Advertisement

वीडियोज

Hanumangarh Farmers Meeting: किसानों ने बुलाई 11 बजे बड़ी बैठक, होगा बड़ा ऐलान? | Rajasthan News
Rajasthan News: हनुमानगढ़ में पथराव, किसान- पुलिस में झड़प | Farmer Action | abp News
हनुमानगढ़ में भड़के किसान, महापंचायत में 'महा'बवाल! | Hanumangarh News
Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh
Chhattisgarh News: रायपुर के व्यापारी ने महिला DSP पर लगाया करोड़ों हड़पने का आरोप | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम दुश्मन के...' वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को वो चेतावनी, जिसस खौफ खाएगी आसिम मुनीर की सेना
'हम दुश्मन के...' वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान को वो चेतावनी, जिसस खौफ खाएगी आसिम मुनीर की सेना
राजस्थान
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गरम
हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का बवाल, महापंचायत से पहले माहौल फिर गर्म
इंडिया
First Hydrogen Train: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
क्रिकेट
यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर
यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन ने की रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की तारीफ, मगर ये चीज नहीं आई पसंद
ऋतिक रोशन ने की रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की तारीफ, मगर ये चीज नहीं आई पसंद
फूड
फिट बॉडी और टेस्टी फूड का परफेक्ट कॉम्बो, दही बेक्ड वेजिटेबल्स को करें डाइट में शामिल
फिट बॉडी और टेस्टी फूड का परफेक्ट कॉम्बो, दही बेक्ड वेजिटेबल्स को करें डाइट में शामिल
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड होने पर भी फ्री इलाज से इनकार करे अस्पताल, यहां कर सकते हैं सीधी शिकायत
आयुष्मान कार्ड होने पर भी फ्री इलाज से इनकार करे अस्पताल, यहां कर सकते हैं सीधी शिकायत
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: तस्वीर देख घूम जाएगा माथा, 10 सेकंड में खोजनी है छिपी हुई संख्या- क्या आपको दिखी?
Optical Illusion: तस्वीर देख घूम जाएगा माथा, 10 सेकंड में खोजनी है छिपी हुई संख्या- क्या आपको दिखी?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget