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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel लगाने की कर रहे हैं प्लानिंग तो फायदों के साथ लिमिटेशन जानना भी जरूरी, नहीं तो पड़ेगा पछताना

Solar Panel लगाने की कर रहे हैं प्लानिंग तो फायदों के साथ लिमिटेशन जानना भी जरूरी, नहीं तो पड़ेगा पछताना

Solar Energy Pros and Cons: आजकल गांव से लेकर शहर तक सोलर एनर्जी पर पूरा फोकस है. अगर आप भी सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो इनके फायदे-नुकसान जान लेना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 May 2026 04:45 PM (IST)
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  • बैटरी की आवश्यकता, स्टोरेज की लागत भी ज्यादा।

Solar Energy Pros and Cons: आजकल भारत में सोलर एनर्जी पर खूब जोर दिया जा रहा है. गांव से लेकर शहर और दुकानों से लेकर ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों तक, हर कहीं सोलर पैनल नजर आ रहे हैं. सोलर एनर्जी पावर का एक ऐसा सोर्स है, जो हमेशा ऑन रहता है और इसके बाद बिजली के बिल की भी टेंशन नहीं रहती. यही वजह है कि अब लोग तेजी से सोलर एनर्जी को अपना रहे हैं. अगर आप भी सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो इसके फायदे और नुकसान की जानकारी होना जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस सिस्टम के फायदे और लिमिटेशन क्या हैं.

सबसे पहले जानें सोलर एनर्जी के फायदे

रीन्यूएबल एनर्जी- सोलर एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी है. यानी इसके खत्म होने की टेंशन नहीं है. रोजाना सूरज निकलता है, जो एनर्जी का ऐसा सोर्स है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता. दूसरी तरफ भारत जैसे देश में दिन में कई घंटों तक सनलाइट रहती है, जो एनर्जी जनरेशन के लिए जरूरी है. 

ऑपरेटिंग लागत का सस्ता होना- एक बार सोलर एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद इसकी मैंटेनेस और ऑपरेटिंग लागत बहुत कम है. कई कंपनियां 20-25 सालों तक की गारंटी ऑफर करती है, जो यूजर की टेंशन दूर करने के लिए काफी है.

एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद- सोलर पावर से बहुत ही कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, जो इसे पर्यावरण के लिए फायदेमंद बनाता है. कोयले की तरह न तो इससे धुआं होता है और न ही हवा में प्रदूषण फैलता है.

हर जगह यूज होने लायक- सोलर एनर्जी सिस्टम को एक छोटी-दुकान से लेकर कई एकड़ में फैले सोलर फार्म तक हर जगह जरनेट और यूज किया जा सकता है.

सरकारी मदद- भारत में सरकार की तरफ से भी सोलर एनर्जी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है. राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी इसके लिए सब्सिडी दे रही है.

क्या हैं सोलर एनर्जी की लिमिटेशन?

शुरुआत में भारी निवेश की जरूरत- सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए अपफ्रंट कॉस्ट काफी ज्यादा है. सोलर पैनल और इंस्टॉलेशन की लागत के कारण कई लोग इसे लगाने से बच रहे हैं. 
मौसम पर निर्भरता- सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए सनलाइट होना जरूरी है. रात में यह सिस्टम काम नहीं करता और धूप न निकलने पर भी एनर्जी जनरेशन कम हो जाता है.
जगह की जरूरत- सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है. अगर ज्यादा कैपेसिटी वाला सिस्टम लगाना है तो ज्यादा जगह चाहिए. इससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिक्कत होती है.
स्टोरेज के लिए बैटरी की जरूरत- अगर आप दिन के समय ज्यादा सोलर पावर जनरेट कर उसे रात में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए बैटरी की जरूरत होती है. बैटरियों की लागत भी ज्यादा है.

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Published at : 10 May 2026 04:44 PM (IST)
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