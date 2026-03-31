हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी14 साल से कम उम्र वाले नहीं चला पाएंगे Social Media! इस देश में लागू होने वाला है नया नियम

14 साल से कम उम्र वाले नहीं चला पाएंगे Social Media! इस देश में लागू होने वाला है नया नियम

Social Media Ban in Austria: यूरोप का देश ऑस्ट्रिया अब बच्चों की ऑनलाइन दुनिया को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Social Media Ban in Austria: यूरोप का देश ऑस्ट्रिया अब बच्चों की ऑनलाइन दुनिया को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. यहां की सरकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना बना रही है. इस फैसले का मकसद बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के नकारात्मक असर से बचाना बताया जा रहा है.

सरकार क्यों उठा रही है ऐसा कदम?

सरकार का मानना है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे एल्गोरिद्म का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन से जोड़े रखते हैं. ये आदत धीरे-धीरे लत में बदल जाती है जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. इसके अलावा, कई बार बच्चों के सामने ऐसी संवेदनशील और अनुचित कंटेंट भी आ जाते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं होती.

कब लागू होगा यह नियम?

हालांकि इस प्रस्ताव पर सरकार के तीनों सहयोगी दल सहमत हो चुके हैं लेकिन इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है. अधिकारियों के अनुसार, जून के अंत तक इस पर एक ड्राफ्ट कानून तैयार किया जा सकता है. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी.

किन प्लेटफॉर्म्स पर लगेगी रोक?

सरकार ने यह साफ किया है कि वह किसी खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेगी. इसके बजाय यह देखा जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे एल्गोरिद्म का इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा लत लगाने वाले हैं या जिन पर अनुचित और संवेदनशील सामग्री मौजूद है. उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

दुनिया में बढ़ रही है ऐसी पहल

ऑस्ट्रिया अकेला देश नहीं है जो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया था. वहीं फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसी तरह के नियम को मंजूरी मिल चुकी है.

इस प्रस्ताव को लेकर बहस भी शुरू हो गई है. एक ओर जहां इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया जा रहा है वहीं कुछ लोग इसे उनकी डिजिटल आजादी पर अंकुश मान रहे हैं. हालांकि सिर्फ ऑस्ट्रिया ही नहीं बल्की भारत में भी सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों का बुरा असर देखने को मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp Remind Me Feature: व्हाट्सऐप आपको खुद याद दिलाएगा कब क्या करना है काम? जानें इसे एक्टिव करने का तरीका

Published at : 31 Mar 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Social Media Ban TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
14 साल से कम उम्र वाले नहीं चला पाएंगे Social Media! इस देश में लागू होने वाला है नया नियम
14 साल से कम उम्र वाले नहीं चला पाएंगे Social Media! इस देश में लागू होने वाला है नया नियम
टेक्नोलॉजी
84 साल की महिला को AI से इश्क! अकेलेपन में लव लेटर्स लिख खर्च किए इतने हजार, चौंका देगी कहानी
84 साल की महिला को AI से इश्क! अकेलेपन में लव लेटर्स लिख खर्च किए इतने हजार, चौंका देगी कहानी
टेक्नोलॉजी
WhatsApp New Feature: अब सेकंडों में पढ़ें सभी Unread Chats, आ रहा है ये धांसू फीचर, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
WhatsApp New Feature: अब सेकंडों में पढ़ें सभी Unread Chats, आ रहा है ये धांसू फीचर, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
टेक्नोलॉजी
क्या बैकग्राउंड में खुले Apps सच में खाते हैं ज्यादा बैटरी? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश
क्या बैकग्राउंड में खुले Apps सच में खाते हैं ज्यादा बैटरी? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IT Rule Social Media: सरकार की डिजिटल स्ट्राइक! बदले नियम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सब पर होगा एक्शन, अगर...
सरकार की डिजिटल स्ट्राइक! बदले नियम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सब पर होगा एक्शन, अगर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओडिशा में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद UP में बवाल, लखनऊ से मुरादाबाद तक सड़क पर उतरे किसान
ओडिशा में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद UP में बवाल, लखनऊ से मुरादाबाद तक सड़क पर उतरे किसान
विश्व
US Israel Iran War: ईरान में किससे बातचीत कर रहे ट्रंप, कर दिया खुलासा, बोले- 'नए लोग समझदार, एक हफ्ते में...'
ईरान में किससे बातचीत कर रहे ट्रंप, कर दिया खुलासा, बोले- 'नए लोग समझदार, एक हफ्ते में...'
आईपीएल 2026
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
बॉलीवुड
राजपाल यादव ने सोनू सूद सहित फाइनेंशियल हेल्प करने वालों का किया शुक्रिया, बोले-'मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कर्ज को चुकाने...'
राजपाल यादव ने फाइनेंशियल मदद के लिए सोनू सूद सहित तमाम का किया शुक्रिया, कह दी ये बात
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: बंगाल में बीजेपी की हार को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- वहां दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी
Live: बंगाल में बीजेपी की हार को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- वहां दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी
हेल्थ
Early Signs before Serious Illness: चेकअप में सबकुछ नॉर्मल, फिर भी दिनभर रहती है सुस्ती और थकान? जानें दिक्कत की असली वजह
चेकअप में सबकुछ नॉर्मल, फिर भी दिनभर रहती है सुस्ती और थकान? जानें दिक्कत की असली वजह
जनरल नॉलेज
Pink Moon: ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget