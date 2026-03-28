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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram पर भी छाया धुरंधर का क्रेज, कंपनी ले आई यह धांसू अपडेट

Instagram पर भी छाया धुरंधर का क्रेज, कंपनी ले आई यह धांसू अपडेट

Instagram Dhurandhar Style Font: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज इंस्टाग्राम पर भी छा गया है. कंपनी एडिट ऐप में धुरंधर इंस्पायर्ड फॉन्ट स्टाइल लेकर आई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Mar 2026 06:39 AM (IST)
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Instagram Dhurandhar Style Font: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की इन दिनों खूब चर्चा है. पहले पार्ट के बाद अब इसके दूसरे पार्ट 'Dhurandhar: The Revenge' ने भी धूम मचा रखी है और अब इंस्टाग्राम पर भी इसका रंग चढ़ गया है. कंपनी ने अपनी एडिट ऐप में धुंरधर फिल्म से इंस्पायर्ड फॉन्ट स्टाइल जोड़ा है. इसकी मदद से यूजर्स अपनी फोटो और वीडियोज को एडिट करते समय उसमें फिल्म में दिख फॉन्ट को यूज कर पाएंगे. इस फॉन्ट को एंड्रॉयड और आईफोन के लिए रोल आउट किया गया है. बताया जा रहा है कि यह फॉन्ट लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल रहेगा.

फोटो-वीडियो पर जोड़ पाएंगे Instagram Dhurandhar Style Font

नए फॉन्ट में बॉल्ड लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो धुरंधर फिल्म के टाइटल और प्रमोशनल मेटेरियल पर दिखा है. इस एडिशन के साथ इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को अपने वीडियो और फोटोज में फिल्म जैसा एस्थेटिक एड करने का ऑप्शन दे रही है. इसका उद्देश्य क्रिएटर को एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स के हिसाब से शॉर्ट-फॉर्म वीडियो क्रिएट करने में मदद करना है. 

कैसे करें फॉन्ट यूज?

एडिट ऐप में इस फॉन्ट को एक्सेस और यूज करना एकदम आसान है. रील या फोटो एडिट करते समय यूजर एडिट ऐप में ही इस फॉन्ट को यूज कर पाएंगे. 

  • सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन या आईफोन में एडिट ऐप ओपन करें.
  • यहां नया प्रोजेक्ट या ड्राफ्ट को एडिट करना शुरू करें.
  • एडिटर पेज पर टेक्स्ट टूल पर टैप करें.
  • अब यहां अवेलेबल फॉन्ट ऑप्शंस को ब्राउज करें.
  • यहां दिख रहे धुरंधर इंस्पायर्ड फॉन्ट को सेलेक्ट करें.
  • इसके बाद फोटो या वीडियो पर टेक्स्ट टाइप करें और जरूरत के हिसाब से इसका साइज और इफेक्ट्स सेट कर लें.
  • एडिटिंग के बाद वीडियो को प्रीव्यू करें और इसे पब्लिश कर दें.

कब तक अवेलेबल रहेगा यह टेक्स्ट?

फिलहाल यह फॉन्ट एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसे परमानेंटली एड नहीं किया गया है. यह एक लिमिटेड टाइम फीचर है. इसे देखते हुए माना जा रहा है कि यह फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा है. वहीं इस फॉन्ट की अवेलेबिलिटी ऐप के वर्जन और लोकेशन पर भी डिपेंड करती है. अगर आपकी ऐप में यह फॉन्ट नहीं दिख रहा है तो इसे अपडेट कर लें. नए फीचर्स और बग फिक्स के लिए ऐप्स को रेगुलर अपडेट करने की सलाह दी जाती है. एडिट के साथ-साथ दूसरी ऐप्स को भी अपडेटेड रखें. 

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Published at : 28 Mar 2026 06:39 AM (IST)
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