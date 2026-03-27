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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmartphones Under 20K: Realme से लेकर Motorola तक! ये हैं 20 हजार रुपये की रेंज में आने वाले धांसू स्मार्टफोन

Smartphones Under 20K: Realme से लेकर Motorola तक! ये हैं 20 हजार रुपये की रेंज में आने वाले धांसू स्मार्टफोन

Smartphones Under 20K: स्मार्टफोन बाजार में मेमोरी चिप की कमी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Mar 2026 11:02 AM (IST)
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Smartphones Under 20K: स्मार्टफोन बाजार में मेमोरी चिप की कमी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में बजट सेगमेंट में सही फोन चुनना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है. अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, इस रेंज में कई दमदार ऑप्शन मौजूद हैं जो परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के मामले में शानदार हैं.

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion उन यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है जो हर मामले में संतुलित फोन चाहते हैं. इसमें 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. फोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है जो स्मूद परफॉर्मेंस देता है.

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ मिलता है जिससे फोटो और वीडियो दोनों शानदार आते हैं. साथ ही 5500mAh की बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग इसे और मजबूत बनाते हैं.

POCO X7

POCO X7 खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो वीडियो और गेमिंग का मजा लेना पसंद करते हैं. इसमें 1.5K OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है जो विजुअल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है. इसमें Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर और 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है. साथ ही 5500mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग इसे एक मजबूत मिड-रेंज फोन बनाते हैं.

Realme P4 5G

Realme P4 5G उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं. इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो लंबे समय तक आराम से चलती है. साथ ही 80W फास्ट चार्जिंग इसे बेहद खास बनाती है. फोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर और 50MP कैमरा मिलता है. यह फोन गेमिंग और हैवी यूज के लिए भी अच्छा विकल्प है.

Infinix NOTE Edge 5G

Infinix NOTE Edge 5G उन लोगों को पसंद आएगा जो फोन के लुक और डिजाइन पर खास ध्यान देते हैं. इसमें 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और स्लिम डिजाइन मिलता है जो इसे प्रीमियम फील देता है. यह फोन 6500mAh बैटरी और Dimensity 7100 प्रोसेसर के साथ आता है. लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए इसका 50MP कैमरा भी अच्छा प्रदर्शन करता है.

Vivo T5x 5G

Vivo T5x 5G एक ऐसा फोन है जो बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों में दमदार है. इसमें 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो लंबे समय तक चलती है. साथ ही Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले इसे एक संतुलित विकल्प बनाते हैं. यह फोन खासकर उन यूजर्स के लिए है जो लंबे समय तक बिना चार्जिंग के फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं.

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Published at : 27 Mar 2026 11:02 AM (IST)
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