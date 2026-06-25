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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअपने फोन पर कभी न करें ये काम, बड़ा नुकसान होने का है खतरा

अपने फोन पर कभी न करें ये काम, बड़ा नुकसान होने का है खतरा

Smartphone Tips: आजकल फोन में इतने एडवांस्ड फीचर्स आ गए हैं कि इनसे कोई भी टास्क किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए. ये फोन को नुकसान पहुंचा सकती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 09:23 AM (IST)
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  • खराब क्वालिटी के चार्जर, एक्सेसरीज का उपयोग फोन को हानि पहुंचाता है।

Smartphone Tips: पिछले कुछ सालों से स्मार्टफोन बहुत एडवांस हो गए हैं. अब एआई आने के बाद ये और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और अब फोन को यूज करना एकदम आसान हो गया है. दमदार सॉफ्टवेयर और धांसू हार्डवेयर के कारण अब फोन से ऐसे टास्क किए जा सकते हैं, जो एक समय बहुत मुश्किल लगते थे. इतने पावरफुल डिवाइस का सही इस्तेमाल भी जरूरी है. कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें फोन पर करने से बचना चाहिए. वरना ये आपका बड़ा नुकसान करवा सकती हैं. आज हम आपको बताएंगे कि फोन पर क्या काम नहीं करने चाहिए.

सिक्योरिटी फीचर्स को न करें डिसेबल- एंड्रॉयड हो या आईफोन, आजकल हर स्मार्टफोन में कई बिल्ट-इन सिक्योरिटी फीचर्स आने लगे हैं. ये न सिर्फ डेटा चोरी और मालवेयर अटैक से प्रोटेक्शन देते हैं बल्कि चोरी होने की स्थिति में भी आपके पर्सनल डेटा को सेफ रख सकते हैं. इनमें डिवाइस प्रोटेक्शन, फाइंड माई, गूगल प्ले प्रोटेक्ट समेत कई फीचर्स शामिल हैं. ये फोन की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होते हैं और आपको इन्हें कभी भी डिसेबल नहीं करना चाहिए. इनके डिसेबल होने पर फोन की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है और हैकर्स के लिए आपके डेटा और पर्सनल इंफोर्मेशन तक पहुंचाना आसान हो जाएगा.

बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को बंद न करें- सेफ्टी फीचर्स की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को भी बंद नहीं करना चाहिए. यह फीचर बैटरी को जल्दी खराब होने से बचाता है. बैटरी फोन का ऐसा कंपोनेंट होता है, जिसमें सबसे पहले डिग्रेडेशन होना शुरू होता है. ऐसा होने पर बैटरी चार्ज को होल्ड नहीं कर पाती और फोन को बार-बार चार्जिंग पर डालना पड़ता है. इससे बचने के लिए बैटरी ऑप्टिमाइजेश का फीचर दिया जाता है. यह अलग-अलग मॉडल के हिसाब से बैटरी प्रोटेक्शन या एडेप्टिव बैटरी के नाम से मौजूदा हो सकता है. यह बैटरी को ओवरचार्ज नहीं होने देता और परफॉर्मेंस के हिसाब से फोन को पावर सप्लाई करता है. इससे बैटरी लंबी चलती है और बार-बार चार्जिंग का झंझट भी नहीं रहता.

खराब क्वालिटी वाली एक्सेसरीज न करें यूज- अगर आप फोन को कई साल तक नए जैसा रखना चाहते हैं तो नकली और खराब क्वालिटी वाली एक्सेसरीज के यूज से बचें. खराब क्वालिटी वाले चार्जर, केबल और दूसरी एक्सेसरीज आपके फोन को जल्दी ही पुराना बनाते हुए भारी नुकसान पहुंचा सकती है. नकली चार्जर और केबल आपके फोन की बैटरी को जल्दी खराब कर देते हैं. इसलिए हमेशा असली चार्जर और केबल यूज करें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 25 Jun 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Smartphone Tips TECH NEWS
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