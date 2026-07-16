iPhone 16 के दाम धड़ाम! इस सेल में मिल रहा है सबसे सस्ता, मौका चूक न जाना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रोमा पर आईफोन 16 अब ₹66,490 में उपलब्ध।

A18 प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले इसे खास बनाते हैं।

लॉन्च कीमत ₹79,900 थी, अब भारी छूट।

iPhone 16 Price Cut: 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone 16 की लॉन्चिंग को भले ही दो साल होने वाले हैं, लेकिन यह फोन पुराना नहीं हुआ है. अपने धांसू फीचर्स के दम पर यह आज भी कई मामलों में फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर दे सकता है. अगर आप यह आईफोन खरीदना चाहते हैं तो इस समय धांसू डील मिल रही है. क्रोमा की इस डील का फायदा उठाकर आप हजारों रुपये बचा सकते हैं. डिस्काउंट के बाद की कीमत पर आईफोन 16 खरीदना और भी फायदे का सौदा हो जाएगा. आइए जानते हैं कि आपको आईफोन 16 में क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे और क्रोमा पर क्या डील चल रही है.

iPhone 16 को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग?

ऐप्पल ने 2024 में आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च किया था. सीरीज के स्टैंडर्ड वेरिएंट iPhone 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट, HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. यह आईफोन अपनी कम कीमत, शानदार फीचर्स और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण लोगों की पसंद बना हुआ है.

क्रोमा पर कितना सस्ता मिल रहा iPhone 16?

iPhone 16 को भारत में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह काफी सस्ता मिल रहा है. क्रोमा पर इस आईफोन को 66,490 रुपये में लिस्ट किया गया है. 13,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ आपको इस पर EMI का भी ऑप्शन मिल रहा है. इस तरह आप अपनी जेब पर एक साथ सारा बोझ डाले बिना भी इस आईफोन को अपना बना सकते हैं.

Google Pixel 10 पर भी डिस्काउंट

अगर आप आईफोन की जगह एंड्रॉयड फोन लेना चाहते हैं तो भी छूट का फायदा उठा सकते हैं. पिछले साल लॉन्च हुआ गूगल पिक्सल 10 इस समय अमेजन पर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. भारत में यह फोन 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी अमेजन पर यह 66,900 रुपये में लिस्टेड है. इस पर 2,000 रुपये का कैशबैक भी है, जिसके बाद इसकी कीमत 65,000 रुपये से भी कम हो जाएगी.

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