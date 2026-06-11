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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर गाना अपलोड करते ही Google को मिल जाता है ये अधिकार, कंपनी ने खुद किया खुलासा

YouTube पर गाना अपलोड करते ही Google को मिल जाता है ये अधिकार, कंपनी ने खुद किया खुलासा

अगर आप यूट्यूब पर गाने अपलोड करते हैं तो गूगल इसे एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए यूज कर सकती है. कंपनी ने कोर्ट को बताया है कि अपलोड के साथ ही उसे कंटेट यूज करने का लाइसेंस मिल जाता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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  • गूगल पर यूट्यूब गानों से एआई प्रशिक्षण का मुकदमा।
  • गूगल ने कहा यूट्यूब अपलोड लाइसेंस देता है AI उपयोग।
  • यदि मान्य, गूगल को YouTube संगीत उपयोग अधिकार मिलेंगे।
  • गूगल ने प्रशिक्षण की बात स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकारी।

गूगल ने इसी साल फरवरी में जेमिनी में Lyria 3 मॉडल को लॉन्च किया था. यह प्रॉम्प्ट के बेस पर गाने बना सकता है. इसकी रिलीज के थोड़े दिन बाद ही गूगल पर एक मुकदमा दर्ज हो गया. इसमें आरोप लगाया गया कि गूगल ने इस मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए यूट्यूब पर अपलोड हुए गानों को यूज किया है और इसके बदले कोई मुआवजा नहीं दिया गया. अब गूगल ने कोर्ट में अपना जवाब दायर कर सबको हैरान कर दिया है. यह कंटेट क्रिएटर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि गूगल ने इस मामले में क्या जवाब दिया है.

गूगल के जवाब ने चौंकाया

कंपनी ने कोर्ट को बताया है कि जब भी कोई आर्टिस्ट यूट्यूब पर गाने अपलोड करता है तो वह गूगल को उसे एआई ट्रेनिंग में यूज करने का लाइसेंस दे देता है. गूगल ने कहा कि यूट्यूब की शर्तें उसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुए म्यूजिक को एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज करने का लाइसेंस देती हैं. इसका मतलब है कि यूट्यूब पर गाना अपलोड होते ही गूगल को उसे अपने काम के लिए यूज करने की मंजूरी मिल जाती है

क्या गूगल ने गानों से एआई मॉडल को ट्रेनिंग दी है?

यह बात ध्यान रखने वाली है कि गूगल ने यह नहीं कहा कि वह यूट्यूब पर अपलोड होने वाले गानों से अपने एआई मॉडल को ट्रेनिंग देती है. गूगल के वकील का कहना है कि मुकदमे में लगाए गए आरोप गलत हैं. अगर आरोपों को एक बार सच मान भी लिया जाए तो यह मुकदमा नहीं बनता क्योंकि अपलोड करने वाले ने अपलोडेड कंटेट को यूज करने का लाइसेंस दिया हुआ है. अब अगर गूगल की यह दलील मान ली जाती है तो कंपनी को यूट्यूब पर अपलोडेड गानों से अपने एआई सिस्टम को ट्रेनिंग का पूरा राइट मिल जाएगा.

दूसरी कंपनियों से अलग है गूगल की अप्रोच

गूगल की इस मामले में अप्रोच कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहीं दूसरी कंपनियों से अलग है. Suno, Udio और Anthropic के मामलों में इन कंपनियों ने कहा था कि कॉपीराइट मैटेरियल से एआई को ट्रेनिंग देना गलत नहीं है क्योंकि इसके कारण ऐसे सिस्टम बन रहे हैं, जो बड़े स्तर पर बदलाव लाने वाले हैं. उनका दावा है कि वो कॉपीराइट वाले कंटेट का फेयर यूज कर रही हैं और इसलिए यह उल्लंघन का मामला नहीं बनता.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 11 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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