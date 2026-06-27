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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्ट टीवी की स्लो स्पीड कर रही है मूवी का मजा खराब? इस ट्रिक से दूर हो जाएगी दिक्कत

स्मार्ट टीवी की स्लो स्पीड कर रही है मूवी का मजा खराब? इस ट्रिक से दूर हो जाएगी दिक्कत

Smart TV Tips: कई बार स्पीड स्लो होने और दूसरे इश्यूज के कारण स्मार्ट टीवी को यूज करने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. इस स्थिति से बचने के में एक छोटी-सी ट्रिक आपके काम आ सकती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 27 Jun 2026 11:19 AM (IST)
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Smart TV Tips: आप भले ही कितना भी महंगा स्मार्ट टीवी खरीदे लें, कुछ समय बाद इसमें पुराने होने का असर दिखने लगता है. यूज करने के कुछ साल बाद टीवी का स्लो होना कॉमन इश्यू है. अगर आप स्मार्ट टीवी पर मूवीज या वेब सीरीज आदि देखते हैं तो एक आसान काम आपके एक्सपीरियंस को खराब होने से बचा सकता है. आज हम जानेंगे कि किस ट्रिक के जरिए स्मार्ट टीवी की सारी दिकक्तें दूर की जा सकती है और कैसे आप अपनी पसंद की मूवी का पूरा मजा ले सकते हैं. 

टीवी रीस्टार्ट करना है सब मर्जों की एक दवा

अगर आपके स्मार्ट टीवी की स्पीड स्लो हो गई है या इसमें कोई और दिक्कत आने लगी है तो इनके समाधान का सबसे आसान तरीका है कि आप टीवी की रीस्टार्ट कर लें. यह तरीका न सिर्फ टीवी बल्कि फोन समेत दूसरे गैजेट में भी काम आता है. यह ट्रिक भले ही एकदम आसान लग रही हो, लेकिन यह कई मुश्किलें दूर कर सकती हैं. 

टीवी रीस्टार्ट करने से क्या होगा?

ज्यादातर लोग टीवी को पूरी तरह बंद नहीं करते हैं. पावर बटन दबा देने से यह स्टैंडबाई मोड में चला जाता है. यानी इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस जारी रहती है और यही वजह है कि जब आप इसे दोबारा ऑन करते हैं तो यह तुरंत ऑन हो जाता है. यही बैकग्राउंड प्रोसेस कई बार टीवी को स्लो कर देती है. रैम को यूज करते हुए बैकग्राउंड एक्टिविटी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है और आपको बफरिंग का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जब आप टीवी की रीस्टार्ट करते हैं तो इसमें चल रही सारी बैकग्राउंड प्रोसेस बंद हो जाती है और रैम खाली होने के कारण स्पीड भी स्लो नहीं रहती. इस तरह एक छोटा-सा काम टीवी की सारी दिक्कतें दूर कर सकता है. रीस्टार्ट होने के बाद टीवी टॉप-नॉच परफॉर्मेंस देगा.

रीस्टार्ट करने के बाद भी स्पीड स्लो रहे तो क्या करें?

अगर आपका टीवी ज्यादा पुराना है तो स्टोरेज की कमी के कारण इसकी स्पीड स्लो हो सकती है. स्टोरेज फ्री करने के लिए आप अनयूज्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं. इसके अलावा स्मार्ट टीवी के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें. अपडेट इंस्टॉल न करना भी स्पीड स्लो होने का कारण बन सकता है. इसलिए टीवी पर अपडेट अवेलेबल होते ही इसे इंस्टॉल कर लें. इससे आपको नए फीचर भी मिलेंगे और परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगी. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 27 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Smart TV  TECH NEWS
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