स्मार्ट टीवी की स्लो स्पीड कर रही है मूवी का मजा खराब? इस ट्रिक से दूर हो जाएगी दिक्कत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनुपयोगी ऐप्स हटाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर परफॉर्मेंस सुधारें।

Smart TV Tips: आप भले ही कितना भी महंगा स्मार्ट टीवी खरीदे लें, कुछ समय बाद इसमें पुराने होने का असर दिखने लगता है. यूज करने के कुछ साल बाद टीवी का स्लो होना कॉमन इश्यू है. अगर आप स्मार्ट टीवी पर मूवीज या वेब सीरीज आदि देखते हैं तो एक आसान काम आपके एक्सपीरियंस को खराब होने से बचा सकता है. आज हम जानेंगे कि किस ट्रिक के जरिए स्मार्ट टीवी की सारी दिकक्तें दूर की जा सकती है और कैसे आप अपनी पसंद की मूवी का पूरा मजा ले सकते हैं.

टीवी रीस्टार्ट करना है सब मर्जों की एक दवा

अगर आपके स्मार्ट टीवी की स्पीड स्लो हो गई है या इसमें कोई और दिक्कत आने लगी है तो इनके समाधान का सबसे आसान तरीका है कि आप टीवी की रीस्टार्ट कर लें. यह तरीका न सिर्फ टीवी बल्कि फोन समेत दूसरे गैजेट में भी काम आता है. यह ट्रिक भले ही एकदम आसान लग रही हो, लेकिन यह कई मुश्किलें दूर कर सकती हैं.

टीवी रीस्टार्ट करने से क्या होगा?

ज्यादातर लोग टीवी को पूरी तरह बंद नहीं करते हैं. पावर बटन दबा देने से यह स्टैंडबाई मोड में चला जाता है. यानी इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस जारी रहती है और यही वजह है कि जब आप इसे दोबारा ऑन करते हैं तो यह तुरंत ऑन हो जाता है. यही बैकग्राउंड प्रोसेस कई बार टीवी को स्लो कर देती है. रैम को यूज करते हुए बैकग्राउंड एक्टिविटी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है और आपको बफरिंग का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जब आप टीवी की रीस्टार्ट करते हैं तो इसमें चल रही सारी बैकग्राउंड प्रोसेस बंद हो जाती है और रैम खाली होने के कारण स्पीड भी स्लो नहीं रहती. इस तरह एक छोटा-सा काम टीवी की सारी दिक्कतें दूर कर सकता है. रीस्टार्ट होने के बाद टीवी टॉप-नॉच परफॉर्मेंस देगा.

रीस्टार्ट करने के बाद भी स्पीड स्लो रहे तो क्या करें?

अगर आपका टीवी ज्यादा पुराना है तो स्टोरेज की कमी के कारण इसकी स्पीड स्लो हो सकती है. स्टोरेज फ्री करने के लिए आप अनयूज्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं. इसके अलावा स्मार्ट टीवी के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें. अपडेट इंस्टॉल न करना भी स्पीड स्लो होने का कारण बन सकता है. इसलिए टीवी पर अपडेट अवेलेबल होते ही इसे इंस्टॉल कर लें. इससे आपको नए फीचर भी मिलेंगे और परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगी.

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