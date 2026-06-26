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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आपके फोन की स्क्रीन भी ऐसा कर रही है? ये 5 संकेत हैं खतरे की घंटी

क्या आपके फोन की स्क्रीन भी ऐसा कर रही है? ये 5 संकेत हैं खतरे की घंटी

Phone Screen Problems: फोन की स्क्रीन में आई गड़बड़ी को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है. इससे न सिर्फ स्क्रीन की कंडीशन खराब होगी बल्कि दूसरे पार्ट्स भी खराब होने का डर रहता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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  • फोन स्क्रीन समस्याएँ अनदेखी करने पर लगातार बिगड़ती और बढ़ती हैं।
  • भूतिया टच, स्क्रीन का उठना, ग्रीन लाइनें प्रमुख डिस्प्ले दिक्कतें हैं।
  • टच काम न करना, ब्लैक डॉट भी स्क्रीन खराबी के महत्वपूर्ण संकेत हैं।

Phone Screen Problems: फोन की स्क्रीन उसका जरूरी कंपोनेंट होती है और अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है. फोन के इंटरनल पार्ट्स में आई गड़बड़ी का पता करना कठिन काम होता है, लेकिन स्क्रीन से जुड़ी खराब को आसानी से नोटिस किया जा सकता है. अगर स्क्रीन पर ग्रीन लाइन या टच काम न करने जैसे इश्यू आ रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये ऐसी समस्याएं हैं, जिन्हें सॉल्व न करवाने पर ये लगातार बढ़ती रहती हैं. 

फोन स्क्रीन की इन प्रॉब्लम्स को न करें इग्नोर

Ghost touch- जैसा नाम से ही जाहिर है इसमें फोन की टचस्क्रीन फंक्शनलिटी अपने आप काम करने लगती है. यानी आपके टच न करने पर भी स्क्रीन काम करती रहती है. इसके कई नुकसान हो सकते हैं. अपने आप स्क्रीन टच काम करने से सेटिंग में चेंज हो सकता है या कोई ऐप डिलीट भी हो सकती है. इसी तरह किसी जरूरी डेटा या मैसेज के डिलीट होने का डर भी बना रहता है. अगर फोन में यह दिक्कत आ रही है तो इसे जल्दी रिपेयर करवा लें. 

स्क्रीन का ऊपर उठ जाना- कई बार गड़बड़ होने पर स्क्रीन फोन की चेसिस बाहर निकल आती है. अगर आपके फोन के साथ ऐसा हो रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवा लें. ऐसी स्थिति में फोन को यूज करना खतरनाक हो सकता है. स्क्रीन के ऊपर उठने से बने गैप के जरिए धूल-मिट्टी या लिक्विड अंदर जा सकता है, जिसे इंटरनल कंपोनेंट खराब हो सकते हैं. इस कारण स्क्रीन रिपेयरिंग के साथ-साथ बाकी कंपोनेंट को रिप्लेस करवाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा.

स्क्रीन पर ग्रीन लाइन आना- कई एंड्रॉयड फोन में यह कॉमन इश्यू है. कई फोन में एक साथ कई ग्रीन लाइन आ सकती है तो कई बार एक ही ग्रीन लाइन बड़ी होती जाती है. कई डिस्प्ले में पिंक और व्हाइट लाइन आने की भी दिक्कत नोट की गई है. भले ही डिस्प्ले में किसी भी कलर की और कितनी भी लाइनें नजर आएं, यह संकेत है कि स्क्रीन में कुछ गड़बड़ है, जिसे ठीक करवाने की जरूरत है. स्क्रीन पर लाइन आने के बाद भी फोन काम करते रहते हैं, लेकिन ये डिस्प्ले को नुकसान पहुंचाती रहती हैं.

टचस्क्रीन का काम न करना- कई मोबाइल में स्क्रीन बिना टच किए भी काम कर सकती है और कई में टच ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता. पुराने फोन में या डिस्प्ले पैनल में खराबी आने के बाद यह इश्यू आना कॉमन है. इसे भी समय रहते ठीक करवा लेना चाहिए.

स्क्रीन पर ब्लैकडॉट नजर आना- स्क्रीन पर ब्लैकडॉट नजर आना, किसी जगह स्क्रीन का ज्यादा ब्राइट या किनारों के पास से ब्लर होने जैसी समस्याओं को स्क्रीन ब्लीडिंग कहा जाता है. अगर आपको फोन की स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी नजर आ रहा है तो इसे रिपेयर या रिप्लेस करवाना समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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Tips And Tricks Phone Screen TECH NEWS
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