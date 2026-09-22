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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart Tech के बीच Simple Gadgets का क्रेज, बदल रही यूजर्स की पसंद

Smart Tech के बीच Simple Gadgets का क्रेज, बदल रही यूजर्स की पसंद

Smartphone और AI के दौर में जहां टेक्नोलॉजी लगातार ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड हो रही है, वहीं कुछ यूजर्स अब Simple Gadgets की ओर लौट रहे हैं. जानिए इसकी वजह क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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  • वायर्ड ऑडियो गैजेट्स और कॉम्पैक्ट कैमरों की मांग तेजी से बढ़ी है.

आज जब एक Smartphone में Camera, Music, Video, Messaging से लेकर AI तक कई काम एक साथ किए जा सकते हैं, वहीं कुछ यूजर्स अब ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं जो उन्हें कम चीजें करने दे. Compact Camera, Wired Earphones, Dedicated Music Player, Physical Music Formats और पुराने Phones जैसे गैजेट्स को फिर से पसंद किया जा रहा है. खास बात यह है कि इनकी ओर लौटने वाले सभी लोग पुराने जमाने के यूजर नहीं हैं. कई युवा इन्हें अपना रहे हैं. युवाओं का मानना है कि ये किसी एक काम पर ध्यान बनाए रखने में मदद करते हैं. 

Smart Tech की जगह क्यों ले रहे Simple Gadgets?

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Simple Gadgets का अट्रेक्शन उनकी सीमित क्षमता में छिपा है. Smartphone पर म्यूजिक सुनते समय Notifications, WhatsApp Messages और Instagram DMs लगातार ध्यान भटका सकते हैं. इसके मुकाबले Dedicated Music Player सिर्फ म्यूजिक पर फोकस रखता है. Headphone Zone के अनुसार, कंपनी ने Traditional Audiophile Users के बाहर भी Wired In-Ear Monitors, Wired Headphones और Offline MP3 Players को अपनाने वाले लोगों में बड़ा इजाफा देखा है. उनके मुताबिक ऐसे नए यूजर्स की संख्या करीब 10 गुना बढ़ी है. 

Compact Camera की भी लौटी मांग

यही बदलाव फोटोग्राफी में भी दिखाई दे रहा है. Smartphone Camera के दौर में Compact Digital Cameras के खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इनकी मांग फिर बढ़ रही है. Canon India के मुताबिक भारत में Compact Cameras की मांग कंपनी की मौजूदा सप्लाई से करीब 10 गुना ज्यादा है. 

Fujifilm Asia Pacific ने भी बताया कि भारत में युवा QuickSnap और Instax Cameras खरीद रहे हैं. Fujifilm India के अनुसार, Instax उसके प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स में शामिल है. ग्लोबल स्तर पर भी CIPA के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में Built-in Lens Cameras की शिपमेंट्स 29.6 प्रतिशत बढ़ीं और उनकी Value 48.9 प्रतिशत ऊपर गई. 2026 के शुरुआती चार महीनों में भी शिपमेंट्स सालाना आधार पर 29.9 प्रतिशत बढ़ीं. 

यूजर्स की पसंद कैसे बदल रही?

कई युवा इन प्रोडक्ट्स को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं.  Affordable Headphones और In-Ear Monitors की वजह से ऑडियोफाइल कैटेगरी अब पहले की तुलना में ज्यादा युवा यूजर्स तक पहुंच रही है. इन गैजेट्स की खासियत यह है कि ये Smartphone की तरह हर काम नहीं करते हैं.  Compact Camera से फोटो लेने के बाद उसे तुरंत सोशल मीडिया पर शेयरकरना जरूरी नहीं होता है. Dedicated Music Player में हजारों Apps और Notifications नहीं होते है. ऐसे में डिवाइस की लिमिट ही कई लोगों के लिए उसका सबसे बड़ा फायदा बन रही है. 

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अपने Music Collection का ट्रेंड 

Music के मामले में भी कुछ यूजर्स Streaming से अलग अपना कलेक्शन रखना चाहते हैं. लोगों के बीच यह सोच बढ़ रही है कि Streaming Platform पर मौजूद कंटेंट हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा. किसी सर्विस से Album, Movie या Show कभी भी हट सकता है. इसी वजह से Dedicated Music Players और Physical Music Formats में भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 22 Sep 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
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