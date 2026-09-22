Smart Tech के बीच Simple Gadgets का क्रेज, बदल रही यूजर्स की पसंद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वायर्ड ऑडियो गैजेट्स और कॉम्पैक्ट कैमरों की मांग तेजी से बढ़ी है.

आज जब एक Smartphone में Camera, Music, Video, Messaging से लेकर AI तक कई काम एक साथ किए जा सकते हैं, वहीं कुछ यूजर्स अब ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं जो उन्हें कम चीजें करने दे. Compact Camera, Wired Earphones, Dedicated Music Player, Physical Music Formats और पुराने Phones जैसे गैजेट्स को फिर से पसंद किया जा रहा है. खास बात यह है कि इनकी ओर लौटने वाले सभी लोग पुराने जमाने के यूजर नहीं हैं. कई युवा इन्हें अपना रहे हैं. युवाओं का मानना है कि ये किसी एक काम पर ध्यान बनाए रखने में मदद करते हैं.

Smart Tech की जगह क्यों ले रहे Simple Gadgets?

Simple Gadgets का अट्रेक्शन उनकी सीमित क्षमता में छिपा है. Smartphone पर म्यूजिक सुनते समय Notifications, WhatsApp Messages और Instagram DMs लगातार ध्यान भटका सकते हैं. इसके मुकाबले Dedicated Music Player सिर्फ म्यूजिक पर फोकस रखता है. Headphone Zone के अनुसार, कंपनी ने Traditional Audiophile Users के बाहर भी Wired In-Ear Monitors, Wired Headphones और Offline MP3 Players को अपनाने वाले लोगों में बड़ा इजाफा देखा है. उनके मुताबिक ऐसे नए यूजर्स की संख्या करीब 10 गुना बढ़ी है.

Compact Camera की भी लौटी मांग

यही बदलाव फोटोग्राफी में भी दिखाई दे रहा है. Smartphone Camera के दौर में Compact Digital Cameras के खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इनकी मांग फिर बढ़ रही है. Canon India के मुताबिक भारत में Compact Cameras की मांग कंपनी की मौजूदा सप्लाई से करीब 10 गुना ज्यादा है.

Fujifilm Asia Pacific ने भी बताया कि भारत में युवा QuickSnap और Instax Cameras खरीद रहे हैं. Fujifilm India के अनुसार, Instax उसके प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स में शामिल है. ग्लोबल स्तर पर भी CIPA के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में Built-in Lens Cameras की शिपमेंट्स 29.6 प्रतिशत बढ़ीं और उनकी Value 48.9 प्रतिशत ऊपर गई. 2026 के शुरुआती चार महीनों में भी शिपमेंट्स सालाना आधार पर 29.9 प्रतिशत बढ़ीं.

यूजर्स की पसंद कैसे बदल रही?

कई युवा इन प्रोडक्ट्स को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं. Affordable Headphones और In-Ear Monitors की वजह से ऑडियोफाइल कैटेगरी अब पहले की तुलना में ज्यादा युवा यूजर्स तक पहुंच रही है. इन गैजेट्स की खासियत यह है कि ये Smartphone की तरह हर काम नहीं करते हैं. Compact Camera से फोटो लेने के बाद उसे तुरंत सोशल मीडिया पर शेयरकरना जरूरी नहीं होता है. Dedicated Music Player में हजारों Apps और Notifications नहीं होते है. ऐसे में डिवाइस की लिमिट ही कई लोगों के लिए उसका सबसे बड़ा फायदा बन रही है.

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अपने Music Collection का ट्रेंड

Music के मामले में भी कुछ यूजर्स Streaming से अलग अपना कलेक्शन रखना चाहते हैं. लोगों के बीच यह सोच बढ़ रही है कि Streaming Platform पर मौजूद कंटेंट हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा. किसी सर्विस से Album, Movie या Show कभी भी हट सकता है. इसी वजह से Dedicated Music Players और Physical Music Formats में भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है.

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