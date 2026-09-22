Windows PC हो गया Hang? ये Secret Trick आएगी काम

कई बार Windows PC या लैपटॉप पर काम करते समय अचानक कोई ऐप फ्रीज हो जाता है. माउस क्लिक करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, स्क्रीन पर ऐप अटका रहता है और उसे नॉर्मल तरीके से बंद करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी कंडिशन में ज्यादातर लोग पूरा कंप्यूटर Restart करने लगते हैं. लेकिन हर बार PC को Restart करने की जरूरत नहीं होती है. Windows में मौजूद कुछ आसान तरीकों की मदद से आप सिर्फ उसी अटके हुए ऐप को Force Quit यानी जबरदस्ती बंद कर सकते हैं.

सबसे आसान तरीका है Task Manager

आपको बता दें कि अगर कोई ऐप जवाब नहीं दे रहा है तो उसे बंद करने के लिए Windows का Task Manager सबसे भरोसेमंद ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके लिए सबसे पहले कीबोर्ड पर Ctrl + Shift + Esc एक साथ दबाएं. इससे सीधे Task Manager खुल जाएगा.

अब आपको स्क्रीन पर आपके कंप्यूटर में चल रहे ऐप्स और बैकग्राउंड प्रोसेस की लिस्ट दिखाई देगी. यहां उस ऐप को खोजें जो Hang हो गया है. ऐप के नाम पर क्लिक करें और फिर End Task के ऑप्शन को चुनें.

ऐसा करते ही Windows उस ऐप के प्रोसेस को बंद कर देगा. इसके बाद आप उस ऐप को दोबारा खोल सकते हैं. ध्यान रखें कि अगर उस ऐप में आपका काम सेव नहीं हुआ था तो Force Quit करने पर वह डेटा खो सकता है.

एक और Shortcut आएगा बेहद काम

अगर Task Manager तक पहुंचने में परेशानी हो रही है तो आप Alt + F4 भी आजमा सकते हैं. ये Shortcut मौजूदा विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है. हालांकि, अगर ऐप पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है तो ये Shortcut हमेशा काम करे, ये जरूरी नहीं है. ऐसी कंडिशन में फिर से Ctrl + Shift + Esc दबाकर Task Manager खोलना बेहतर रहेगा.

Windows में छिपा है एक और तरीका

कुछ मामलों में आप Start Menu से भी अटके हुए ऐप को बंद कर सकते हैं. Start बटन पर क्लिक करके ऐप को खोजें और उपलब्ध ऑप्शनों में अगर End Task दिखाई दे तो उसे चुनें. इससे भी ऐप के प्रोसेस बंद की जा सकती है.

हालांकि, ये ऑप्शन हर Windows PC पर या हर ऐप के लिए दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है. इसलिए Task Manager वाला तरीका सबसे ज्यादा कारगर माना जा सकता है.

PC को Restart करने की जरूरत कब?

अगर सिर्फ एक ऐप फ्रीज हुआ है और बाकी Windows नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है तो पूरा PC Restart करने के बजाय केवल उसी ऐप को बंद करना बेहतर है. इससे बाकी खुले हुए ऐप्स और आपका काम प्रभावित होने से बच सकता है.

लेकिन अगर पूरा Windows सिस्टम ही जवाब नहीं दे रहा, माउस और कीबोर्ड दोनों काम नहीं कर रहे या Task Manager भी नहीं खुल रहा, तब सिस्टम को Restart करने की जरूरत पड़ सकती है.

अगली बार PC Hang हो तो याद रखें ये Trick

अगली बार Windows PC पर कोई ऐप अचानक अटक जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले Ctrl + Shift + Esc दबाकर Task Manager खोलें, अटके हुए ऐप को चुनें और End Task पर क्लिक कर दें. ये छोटा-सा Shortcut आपका काफी समय बचा सकता है और हर छोटी समस्या के लिए पूरे कंप्यूटर को Restart करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

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