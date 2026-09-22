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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक

Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक

यह पूरा वाकया उस समय कैमरे में कैद हो गया जब इंस्टाग्राम हैंडल @official_tajmahal.photography चलाने वाला फोटोग्राफर उस विदेशी पर्यटक की तस्वीरें क्लिक कर रहा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले आगरा के ताजमहल परिसर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. ताजमहल घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक जब फोटो खिंचवा रही थी, तब वहां खड़े कुछ लोग उसे लगातार घूरकर असहज कर रहे थे. इस दौरान वहां मौजूद एक फोटोग्राफर ने जिस तरह बीच-बचाव कर उन मनचलों की क्लास लगाई, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

"ताजमहल देखने आए हो तो ताजमहल देखो." फोटोग्राफर ने लगाई लताड़

यह पूरा वाकया उस समय कैमरे में कैद हो गया जब इंस्टाग्राम हैंडल @official_tajmahal.photography चलाने वाला फोटोग्राफर उस विदेशी पर्यटक की तस्वीरें क्लिक कर रहा था. तभी कुछ पुरुषों का झुंड वहां आकर खड़ा हो गया और महिला को एकटक घूरने लगा.

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माहौल को भांपते हुए फोटोग्राफर तुरंत आगे आया और उसने बिना डरे उन लोगों से कड़े लहजे में कहा. "हां भाई? कोई काम-वाम है? यहां क्या कर रहे हो? ये टूरिस्ट परेशान नहीं होगी? क्यों खड़े हो देखने के लिए? मना कर रहा हूं, जा अपना काम कर. ताजमहल देखने आया है तो ताजमहल देख, खड़ा होके इनको ऑकवर्ड क्यों कर रहा है?"

 
 
 
 
 
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फोटोग्राफर के डांटते ही वे लोग वहां से खिसक गए और महिला ने राहत की सांस लेते हुए सुकून से अपनी तस्वीरें खिंचवाईं.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

3.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज, लोगों ने फोटोग्राफर को बताया 'असली हीरो'

यह वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गया और अब तक इसे 39 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग फोटोग्राफर की हिम्मत और सूझबूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अधिकांश लोगों का कहना है कि भारत आने वाले विदेशी मेहमानों, खासकर महिला पर्यटकों के साथ इस तरह का व्यवहार देश की छवि खराब करता है. ऐसे में इस फोटोग्राफर ने आगे आकर न सिर्फ महिला की मदद की, बल्कि भारतीय अतिथि सत्कार की मर्यादा भी बचाई. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर 'पर्सनल स्पेस' और सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों को घूरने की गंदी आदत पर भी बड़ी बहस छिड़ गई है.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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