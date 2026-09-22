आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने संबंधित न्यायाधीश की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गंभीर सवाल उठाए. आशीष मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं और अक्टूबर 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं. इस मामले में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कथित तौर पर वाहनों से कुचले जाने के बाद पांच लोगों की मौत हुई थी.

प्रशांत भूषण ने जज की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे जज से जुड़े कुछ परेशान करने वाले घटनाक्रम सामने आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित जज ने एनडीपीएस और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों को अपने पास लेकर उनमें जमानत दी और ऐसे कुछ मामलों में आरोपियों को बरी भी किया, जब सुनवाई अंतिम चरण में थी. भूषण ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में भी जज ने पहले एक प्रत्यक्षदर्शी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया. उनका कहना था कि इस मामले में ही नहीं, बल्कि कई अन्य मामलों में भी जज की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं.

बीमारी का प्रमाण देने के बाद भी गवाह को बुलाने का मामला

प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि संबंधित प्रत्यक्षदर्शी ने डॉक्टर का प्रमाणपत्र देकर अपनी बीमारी की जानकारी दी थी. इसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि अब इस जज के खिलाफ जांच भी शुरू की गई है. पुलिस जब गवाह के पास पहुंची तो उसने यह कहते हुए पेश होने से इनकार कर दिया कि वह अब मामले में उपस्थित नहीं होना चाहता.

सीजेआई ने कहा- गवाह की अनुपस्थिति का कारण बताना होगा

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक तरफ अदालतें मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पक्ष यह कहता है कि उसका गवाह उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी को गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं और अधिकारी पर पड़ने वाले दबाव को भी देखना होगा.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह स्थिति अदालत को स्वीकार्य नहीं है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत का ध्यान एनडीपीएस से जुड़े मामलों पर नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कोई गवाह पेश नहीं हुआ है तो सरकारी वकील को यह बताना होगा कि वह किसी वैध कारण से उपस्थित नहीं हो सका.

लखीमपुर हिंसा में पांच लोगों की हुई थी मौत

लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना अक्टूबर 2021 में हुई थी. आरोप है कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक काफिले से जुड़े वाहनों ने कुचल दिया था. इस घटना में पांच लोगों की मौत हुई थी. आशीष मिश्रा इस मामले में आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट पहले भी उनकी जमानत और मामले से जुड़े गवाहों को लेकर दायर अर्जियों पर सुनवाई कर चुका है.

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