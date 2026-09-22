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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs SL-W Final Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया

IND-W vs SL-W Final Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया

India vs Sri Lanka Asian Games Final: एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेट फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है. गोल्ड के लिए हो रहे इस मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 217 रनों का लक्ष्य रखा है.

Written By : शिवम  | Updated at : 22 Sep 2026 01:40 PM (IST)

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IND-W vs SL-W Final Live Score
Source : @BCCIWomen

Background

एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेट का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है. हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबजी करने का फिसला किया था. शेफाली वर्मा (48), स्मृति मंधाना (79) ने शानदार शुरुआत दिलाई, ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ 49 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 216 तक पहुंचाया. श्रीलंका को जीतने के लिए 217 रन बनाने हैं.

भारत ने बनाए 216

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत की. दोनों ने पॉवरप्ले में बिना विकेट गंवाए 67 रन बनाए. इस जोड़ी को चामुडी ने तोड़ा, जिन्होंने शेफाली को कैच आउट कराया. वह अपने अर्धशतक से चूक गई, उन्होंने 29 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 48 रन बनाए. उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी की.

स्मृति मंधाना ने फाइनल में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, हालांकि वह अपने शतक से चूक गई. मंधाना ने 45 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौको की मदद से 79 रन बनाए. हमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाए. अंत में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत के स्कोर को 200 पार पहुंचने में अहम रोल निभाया. उन्होंने 22 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 49 रन बनाए. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए.

भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

श्रीलंका की प्लेइंग 11 

इमेशा दुलानी, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, कविशा दिलहारी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), काव्या कविंदी, मिताली अयोध्या, चामुदी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी.

एशियन गेम्स में टीम इंडिया का सफर

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराया था. भारत ने जापान को 57 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके बाद लक्ष्य को 5 ओवरों में हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की थी. सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने बांग्लादेश को हराया था, जिसमें शेफाली वर्मा ने ऐतिहासक शतक जड़ा था.

शेफाली वर्मा एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, जिन्होंने 49 गेंदों में 100 रन बनाए थे. श्रीलंका की बात करें तो वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंची है. 

13:40 PM (IST)  •  22 Sep 2026

IND-W vs SL-W Final Live Score: 69 रनों पर ढेर श्रीलंका

14वें ओवर की पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने सुगंदिका को आउट किया. 15वें ओवर में श्री चरनी ने श्रीलंका का नौवां विकेट चटकाया. 16वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयांका पाटिल ने श्रीलंका का 10वां विकेट लेकर पारी को समाप्त किया. भारत ने 147 रनों के बड़े अंतर से मैच को जीत लिया है.

13:15 PM (IST)  •  22 Sep 2026

IND-W vs SL-W Final Live Score: श्रीलंक का 7वां विकेट गिरा

11वें ओवर में श्री चरणी ने काव्या के रूप में श्रीलंका का सातवां विकेट चटकाया. 52 पर 7 विकेट गिरने के बाद कंफर्म हो गया है कि भारत इस मैच को जीत जाएगा और गोल्ड अपने नाम कर लेगा.

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Indian Women Cricket Team IND Vs SL Women Asian Games 2026
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