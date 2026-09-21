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घर में जरूर होने चाहिए ये 5 गैजेट्स! इमरजेंसी में आएंगे सबसे ज्यादा काम

इमरजेंसी के समय कुछ गैजेट्स बेहद काम आते हैं. जानिए ऐसे 5 जरूरी डिवाइस जिन्हें हर घर की इमरजेंसी किट में रखना फायदेमंद होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 21 Sep 2026 10:54 AM (IST)
इमरजेंसी के समय कुछ गैजेट्स बेहद काम आते हैं. जानिए ऐसे 5 जरूरी डिवाइस जिन्हें हर घर की इमरजेंसी किट में रखना फायदेमंद होता है.

किसी भी इमरजेंसी या नैचुरल आपदा के समय खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ टेक गैजेट भी बेहद काम आ सकते हैं. बिजली या मोबाइल नेटवर्क बंद होने की कंडिशन में स्मार्टफोन पर पूरी तरह निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में कुछ खास गैजेट कम्युनिकेशन, रोशनी, पावर और नेविगेशन में मदद कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि इमरजेंसी किट में सबसे जरूरी चीजों में से एक अच्छी फ्लैशलाइट होती है. फोन की फ्लैशलाइट कमरे में रोशनी करने के लिए ठीक है लेकिन अंधेरे में बाहर निकलने या दूर तक रोशनी करने के लिए अलग फ्लैशलाइट ज्यादा कारगर साबित होगा. Flashlight में हाई, मीडियम और लो के अलावा Strobe और SOS मोड भी मिलते हैं. इसमें रिचार्जेबल Li-ion बैटरी और USB-C चार्जिंग की सुविधा मिलती है.
आपको बता दें कि इमरजेंसी किट में सबसे जरूरी चीजों में से एक अच्छी फ्लैशलाइट होती है. फोन की फ्लैशलाइट कमरे में रोशनी करने के लिए ठीक है लेकिन अंधेरे में बाहर निकलने या दूर तक रोशनी करने के लिए अलग फ्लैशलाइट ज्यादा कारगर साबित होगा. Flashlight में हाई, मीडियम और लो के अलावा Strobe और SOS मोड भी मिलते हैं. इसमें रिचार्जेबल Li-ion बैटरी और USB-C चार्जिंग की सुविधा मिलती है.
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बिजली और इंटरनेट बंद होने पर मौसम या आपदा से जुड़ी जानकारी हासिल करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में इमरजेंसी वेदर रेडियो काफी कारगर साबित होता है. Emergency Weather Radio में AM/FM रेडियो के साथ हैंड-क्रैंक, सोलर पैनल और AAA बैटरी से पावर देने के ऑप्शन हैं. इसमें LED लाइट, SOS अलार्म और 2,000mAh की बैटरी भी है जिसका इस्तेमाल फोन को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है. ध्यान रहे कि NOAA मुख्य रूप से अमेरिका की मौसम सूचना प्रणाली है.
बिजली और इंटरनेट बंद होने पर मौसम या आपदा से जुड़ी जानकारी हासिल करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में इमरजेंसी वेदर रेडियो काफी कारगर साबित होता है. Emergency Weather Radio में AM/FM रेडियो के साथ हैंड-क्रैंक, सोलर पैनल और AAA बैटरी से पावर देने के ऑप्शन हैं. इसमें LED लाइट, SOS अलार्म और 2,000mAh की बैटरी भी है जिसका इस्तेमाल फोन को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है. ध्यान रहे कि NOAA मुख्य रूप से अमेरिका की मौसम सूचना प्रणाली है.
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इमरजेंसी में फोन, फ्लैशलाइट या दूसरे रिचार्जेबल गैजेट्स की बैटरी खत्म होना बड़ी समस्या बन सकता है. 10,000mAh वाला Solar Power Bank ऐसे समय में बैकअप पावर दे सकता है. इसमें 20W फास्ट चार्जिंग, USB-PD और 10W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसमें सोलर पैनल भी है लेकिन इसकी मैक्सिमम 1.15W पावर होने के कारण केवल इसी पर निर्भर रहना सही नहीं होगा.
इमरजेंसी में फोन, फ्लैशलाइट या दूसरे रिचार्जेबल गैजेट्स की बैटरी खत्म होना बड़ी समस्या बन सकता है. 10,000mAh वाला Solar Power Bank ऐसे समय में बैकअप पावर दे सकता है. इसमें 20W फास्ट चार्जिंग, USB-PD और 10W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसमें सोलर पैनल भी है लेकिन इसकी मैक्सिमम 1.15W पावर होने के कारण केवल इसी पर निर्भर रहना सही नहीं होगा.
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नेटवर्क उपलब्ध न होने पर भी लोकेशन और रास्ते की जानकारी जरूरी हो सकती है. Rugged Handheld GPS और GLONASS सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट होता है. इसमें ऑफलाइन मैप्स और करीब 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है. इसका फायदा यह है कि नेविगेशन के लिए फोन की बैटरी बचाई जा सकती है.
नेटवर्क उपलब्ध न होने पर भी लोकेशन और रास्ते की जानकारी जरूरी हो सकती है. Rugged Handheld GPS और GLONASS सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट होता है. इसमें ऑफलाइन मैप्स और करीब 25 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है. इसका फायदा यह है कि नेविगेशन के लिए फोन की बैटरी बचाई जा सकती है.
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अगर मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे हों या किसी ऐसी जगह हों जहां नेटवर्क नहीं है तो टू-वे रेडियो दूसरे लोगों से कॉनटेक्ट बनाए रखने में मदद करता है. इस गैजेट में 57 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है. इसमें रिचार्जेबल बैटरी के अलावा AA बैटरी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है. हालांकि, इस मॉडल में इस्तेमाल होने वाली GMRS सेवा अमेरिका में लाइसेंस बेस्ड है इसलिए भारत में ऐसे रेडियो खरीदते या इस्तेमाल करते समय लोकल नियमों को चेक करते रहना चाहिए.
अगर मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे हों या किसी ऐसी जगह हों जहां नेटवर्क नहीं है तो टू-वे रेडियो दूसरे लोगों से कॉनटेक्ट बनाए रखने में मदद करता है. इस गैजेट में 57 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है. इसमें रिचार्जेबल बैटरी के अलावा AA बैटरी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है. हालांकि, इस मॉडल में इस्तेमाल होने वाली GMRS सेवा अमेरिका में लाइसेंस बेस्ड है इसलिए भारत में ऐसे रेडियो खरीदते या इस्तेमाल करते समय लोकल नियमों को चेक करते रहना चाहिए.
Published at : 21 Sep 2026 10:54 AM (IST)
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