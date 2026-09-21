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घर में जरूर होने चाहिए ये 5 गैजेट्स! इमरजेंसी में आएंगे सबसे ज्यादा काम
इमरजेंसी के समय कुछ गैजेट्स बेहद काम आते हैं. जानिए ऐसे 5 जरूरी डिवाइस जिन्हें हर घर की इमरजेंसी किट में रखना फायदेमंद होता है.
किसी भी इमरजेंसी या नैचुरल आपदा के समय खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ टेक गैजेट भी बेहद काम आ सकते हैं. बिजली या मोबाइल नेटवर्क बंद होने की कंडिशन में स्मार्टफोन पर पूरी तरह निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में कुछ खास गैजेट कम्युनिकेशन, रोशनी, पावर और नेविगेशन में मदद कर सकते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 10:54 AM (IST)
Tags :Gadgets TECH NEWS HINDI
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