घर में जरूर होने चाहिए ये 5 गैजेट्स! इमरजेंसी में आएंगे सबसे ज्यादा काम

अगर मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे हों या किसी ऐसी जगह हों जहां नेटवर्क नहीं है तो टू-वे रेडियो दूसरे लोगों से कॉनटेक्ट बनाए रखने में मदद करता है. इस गैजेट में 57 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है. इसमें रिचार्जेबल बैटरी के अलावा AA बैटरी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है. हालांकि, इस मॉडल में इस्तेमाल होने वाली GMRS सेवा अमेरिका में लाइसेंस बेस्ड है इसलिए भारत में ऐसे रेडियो खरीदते या इस्तेमाल करते समय लोकल नियमों को चेक करते रहना चाहिए.