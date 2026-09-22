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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी200MP कैमरा के साथ आज लॉन्च होगा Motorola का नया फोन! जानें कैसे होंगे फीचर्स

200MP कैमरा के साथ आज लॉन्च होगा Motorola का नया फोन! जानें कैसे होंगे फीचर्स

Motorola आज 200MP कैमरा वाले नए स्मार्टफोन से पर्दा उठा सकता ह. फोन में कैमरा और ऑडियो से जुड़े कई बड़े अपग्रेड मिलने की उम्मीद है. जानिए संभावित फीचर्स और खासियतें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Motorola आज भारत में अपना एक नया प्रीमियम फोन लॉन्च करने वाली है. इस फोन का नाम Motorola Signature 27 है. बता दें कि इस फोन को कंपनी Snapdragon Summit 2026 में पेश करने वाली है. लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन के डिजाइन, कैमरा और ऑडियो को लेकर कई संकेत दिए हैं. खास बात यह है कि इस बार Motorola ने कैमरा और साउंड एक्सपीरियंस पर खास फोकस किया है.

कैसा होगा डिजाइन

दरअसल, इस फोन के टीजर के अनुसार, Motorola Signature 27 में एक नया कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है. इसके अलावा इस फोन में इस बार कैमरा को भबी नए तरीके से प्लेस किया गया है. फोन को Pantone Capulet Olive और Pantone Coal Smoke कलर में पेश किए जाने की जानकारी सामने आई है.

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कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन पिछले Motorola Signature से काफी अलग नजर आता है. इसमें चार मेन कैमरा रिंग और एक फ्लैश दिखाई देता है. इससे संकेत मिलता है कि कंपनी इस बार फोटोग्राफी को फोन की बड़ी खासियत बनाने वाली है.

200 मेगापिक्सल का मिलेगा कैमरा

जानकारी के अनुसार, Motorola ने अभी Signature 27 के सभी कैमरा सेंसर की जानकारी नहीं दी है लेकिन टीजर में 200MP कैमरा, LYTIA और Dolby Vision का जिक्र दिखाई देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 200MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें 100x Super Zoom जैसी ताकत पर भी फोकस किया गया है.

Bang & Olufsen के साथ ऑडियो पार्टनरशिप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Signature 27 की दूसरी बड़ी खासियत इसका ऑडियो सिस्टम हो सकता है. Motorola ने डेनमार्क की प्रीमियम ऑडियो कंपनी Bang & Olufsen के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप की घोषणा की है. फोन पर Audio by Bang & Olufsen ब्रांडिंग भी दिखाई गई है.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स

इस पार्टनरशिप से स्पीकर ट्यूनिंग, म्यूजिक प्लेबैक और कॉल ऑडियो में सुधार की उम्मीद है. हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि Signature 27 में किस तरह का स्पीकर हार्डवेयर या खास ऑडियो फीचर मिलेगा.

कितनी होगी कीमत

आपको बता दे कि कंपनी ने अपना पिछले Motorola Signature को भारत में 59,999 रुपये की शुरूआती कीमत में लॉन्च किया था. इस हिसाब से माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को पुराने सिग्नेचर मॉडल से ज्यादा कीमत पर बाजार में उतार सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत के बारे में कोई आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की है.

Samsung Galaxy S26 Ultra से होगी टक्कर

Motorola का ये नया प्रीमियम फोन मार्केट में Samsung Galaxy S26 Ultra को कड़ी टक्कर दे सकता है. सैमसंग के इस फोन में यूजर्स को 12GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 8 इलाइट जनरेशन 5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है. इसके अलावा इसमें 6.7 इंच की बड़ी एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इस फोन में यूजर्स को 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इसमें कंपनी ने 5000mAh की बैटरी भी उपलब्ध कराई है. भारत में अभी इस फोन की कीमत करीब 1.30 लाख रुपये है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Motorola Signature 27
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