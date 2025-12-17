2026 में बुरा हाल होगा! इस रिपोर्ट ने उड़ा दी ऐप्पल, सैमसंग समेत सारी मोबाइल कंपनियों की नींद
2026 मोबाइल कंपनियों की नींद उड़ा सकती है. एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले साल मोबाइल की बिक्री कम होगी और इसका असर ऐप्पल समेत सारी मोबाइल कंपनियों पर पड़ेगा.
ऐप्पल, सैमसंग और दूसरी मोबाइल कंपनियों के लिए 2026 के अच्छा रहने का अनुमान नहीं है. कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनमें बताया गया है कि अगले साल ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में 2.1 प्रतिशत की गिरावट रहेगी और इसका असर ऐप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ-साथ शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी छोटी कंपनियों पर भी पड़ेगा. मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के कारण स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं, जिसके चलते 2026 में बिक्री कम रहने की संभावना है.
किस कंपनी पर कितना असर पड़ेगा?
काउंटर प्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में सालाना आधार पर ऐप्पल की शिपमेंट 2.2 प्रतिशत और सैमसंग की शिपमेंट 2.1 प्रतिशत कम रहने का अनुमान है. वहीं वीवो को 1.2 प्रतिशत की गिरावट देखनी पड़ सकती है. यह इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि कुछ समय पहले तक वीवो को अगले साल अच्छी बिक्री की उम्मीद थी. इसी तरह ओप्पो को भी 1.2 प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. रिपोर्ट को देखें तो Honor का अगले साल बुरा हाल हो सकता है. इसकी मार्केट वॉल्यूम में 3.4 प्रतिशत कमी आने का अनुमान है. इसी तरह अदर कैटेगरी की बिक्री भी 2.5 प्रतिशत गिरने की बात कही जा रही है.
महंगे होने जा रहे हैं स्मार्टफोन
लागत बढ़ने के कारण स्मार्टफोन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ानी पड़ेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनियों के लिए स्मार्टफोन के पार्ट्स की लागत 10-25 प्रतिशत बढ़ गई है और इसका सीधा बोझ ग्राहकों की जेब पर बढ़ेगा. ऐसे में सस्ते और मिड-रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं. वहीं अगर कंपनियां इनकी कीमतें नहीं बढ़ाती है तो अपग्रेड्स को कम करना पड़ेगा. हाल ही में खबर आई थी कि कंपनियां एंट्री और मिड-लेवल सेगमेंट में अब 16GB रैम वाले फोन लॉन्च करने से पीछे हट रही है. मेमोरी चिप्स के महंगा होने के कारण कंपनियां फिर से 4GB रैम वाले स्मार्टफोन लाना शुरू कर सकती है.
ये भी पढ़ें-
टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड! अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च होगा यह फोन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL