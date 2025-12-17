टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड! अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च होगा यह फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से मोबाइल कंपनियां अपने स्मार्टफोन की बैटरी पर खूब ध्यान देने लगी है. 2025 में भारत समेत ग्लोबल मार्केट में 7,000mAh से अधिक बैटरी कैपेसिटी वाले कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे. हालांकि, 2026 में यह रिकॉर्ड टूटने वाला है और अगले साल की शुरुआत में ही Honor 10080mAh की बैटरी वाला फोन लॉन्च कर देगी. बैटरी के मामले में यह बड़ी उछाल होगी और इससे संकेत मिल रहे हैं कि अगले साल हमें स्मार्टफोन में और भी बड़े बैटरी पैक देखने को मिल सकते हैं.

Honor Power 2 में मिलेगी जंबो बैटरी

Honor Power को इस साल चीन में लॉन्च किया था और अब कंपनी इसके नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल को लाने की तैयारी में है. हालिया लीक्स की मानें तो यह फोन अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है. इसमें 10,080mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. ऐसे में यह फोन उन ग्राहकों को खूब आकर्षित करेगा, जिन्हें बड़ी बैटरी वाले मोबाइल की जरूरत होती है. बता दें कि Honor Power में 8,000mAh की बैटरी मिलती है.

ये फीचर्स आ गए सामने

Honor Power 2 में 6.79 इंच की LTPS फ्लैट स्क्रीन मिलेगी, जो 1.5K रेजॉल्यूशन के साथ आएगी. इसे मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 50MP का मेन कैमरा और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP का लेंस दिया जा सकता है. इस फोन के स्नो व्हाइट, मिडनाइन ब्लैक और सनराइज ऑरेंज कलर ऑप्शन के साथ अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

2025 में 7000mAh से बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुए ये फोन

इस साल वीवो ने अपने Vivo T4 5G को 7300 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया था. इसी तरह वनप्लस 15 में भी 7,300mAh की दमदार बैटरी मिलती है. वनप्लस 15 को टक्कर देने वाले iQOO 15 में कंपनी ने 7,000mAh का सिलिकॉन-एनोड बैटरी पैक दिया है.

