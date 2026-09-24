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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटेबल पर कैसे रखना चाहिए फोन, कैसे एक गलती से खराब हो सकता है डिवाइस?

टेबल पर कैसे रखना चाहिए फोन, कैसे एक गलती से खराब हो सकता है डिवाइस?

फोन को उल्टा या सीधा रखने का सही तरीका जानना जरूरी है. गलत तरीके से रखने पर कैमरा लेंस और स्क्रीन को नुकसान पहुंच सकता है. जानें फोन रखने का सही तरीका क्या है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 24 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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आजकल स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. इसके साथ ही फोन को टेबल, बेड या किसी दूसरी सतह पर रखते समय हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उसका कैमरा किस तरफ है. कई लोग फोन को स्क्रीन ऊपर करके सीधा रख देते हैं जबकि कुछ लोग स्क्रीन नीचे करके रखते हैं. लेकिन सवाल ये है कि फोन रखने का सही तरीका आखिर कौन-सा है? गलत तरीके से फोन रखने पर खासकर कैमरा मॉड्यूल पर खरोंच और गंदगी से ये खराब हो सकता है.

दरअसल, आज के ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन में कैमरा मॉड्यूल फोन की बॉडी से थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है. ऐसे में जब फोन को किसी कठोर सर्फेस पर कैमरा साइड नीचे करके रखा जाता है तो लेंस या कैमरा ग्लास सीधे उस सतह के कॉनटेक्ट में आ जाता है.

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टेबल या डेस्क पर मौजूद धूल के बारीक कण कैमरा ग्लास पर रगड़ पैदा करते हैं. इसीलिए समय के साथ इससे छोटे-छोटे स्क्रैच आने का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार कैमरा नीचे रखने से लेंस तुरंत खराब हो जाएगा.

स्क्रीन ऊपर करके रखना कितना सुरक्षित?

फोन को स्क्रीन ऊपर करके रखना नॉर्मली कैमरा लेंस के लिए बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल सर्फेस से दूर रहता है. लेकिन इस कंडिशन में फोन की स्क्रीन ऊपर की तरफ खुली रहती है जिससे उस पर धूल या दूसरी चीजें गिर सकती हैं.

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अगर फोन की स्क्रीन पर कोई कठोर चीज मौजूद हो और उसके ऊपर दबाव पड़े तो स्क्रीन पर भी खरोंच आने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए सिर्फ फोन को सीधा रखना ही काफी नहीं होता है बल्कि जिस सर्फेस पर फोन रखा जा रहा है, वह भी साफ होनी चाहिए.

स्क्रीन नीचे करके रखना सही है या नहीं?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लोग स्क्रीन को नीचे करके फोन रखते हैं जिससे नोटिफिकेशन बार-बार देखने की आदत कम हो जाए. ये तरीका स्क्रीन को देखने से बचाने के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है लेकिन अगर कैमरा मॉड्यूल सर्फेस से टकरा रहा है तो आपको सावधानी रखनी चाहिए.

क्या है सबसे सेफ तरीका

अगर फोन को कुछ समय के लिए टेबल पर रखना है तो स्क्रीन ऊपर करके रखना एक सुरक्षित ऑप्शन होता है. इससे कैमरा मॉड्यूल सीधे सर्फेस के कॉनटेक्ट में नहीं आता है. अगर आपको फोन स्क्रीन नीचे करके रखना पसंद है तो ऐसी कंडिशन में अच्छे क्वालिटी का केस इस्तेमाल करें जिसमें कैमरा मॉड्यूल के आसपास थोड़ा उठा हुआ किनारा हो. इससे कैमरा ग्लास सीधे टेबल से टकराने से बच सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 24 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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Smartphone TECH NEWS HINDI
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