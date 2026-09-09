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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव की जिम्मेदारी के बाद अब बदलेगा विनोद तावड़े का पता, BJP खोज रही घर

यूपी चुनाव की जिम्मेदारी के बाद अब बदलेगा विनोद तावड़े का पता, BJP खोज रही घर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है. प्रभारी विनोद तावड़े 16 से 22 सितंबर तक 15 जिलों का दौरा करेंगे और लखनऊ में रहकर नजर रखेंगे.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 09 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी के यूपी प्रभारी और बीजेरी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं. विनोद तावड़े 16 से 22 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह प्रदेश के तीन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और करीब 15 जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों एवं चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, गणपति उत्सव के बाद विनोद तावड़े लखनऊ में शिफ्ट हो जायेंगे. विधानसभा चुनाव तक लखनऊ में रहकर पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन की तैयारियों की लगातार निगरानी करने के लिए उनके लिए आवास भी देखा जा रहा है.

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टिकट के लिए चक्कर लगाने वालों को दो टूक 

वहीं, टिकट की दावेदारी को लेकर दिल्ली का चक्कर लगाने वाले यूपी के नेताओं को भी विनोद तावड़े ने स्पष्ट संदेश दिया है. तावड़े ने नेताओं से कहा है कि वे टिकट के लिए दिल्ली आने के बजाय अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन और जनता के बीच काम करें. विनोद तावड़े का नेताओं को सीधा संदेश है-'दिल्ली आए तो नंबर कम, बूथ पर दिखे तो नंबर ज्यादा.' पार्टी की इस रणनीति से नेताओं को भी अवगत करा दिया गया है.

जमीनी कार्यकर्ताओं को मिल सकता है मौका 

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जमीनी सक्रियता और बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती को टिकट वितरण में अहम आधार बनाने की तैयारी में है. इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गयी है. माना जा रहा है कि इस चुनाव में कई सीटों पर नए चेहरे भी होंगे. बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव 2024 में उसे इंडिया गठबंधन ने पीछे धकेल दिया था,. लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती. लिहाजा वो हर समीकरण को साथ रख पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 09 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Vinod Tawde
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