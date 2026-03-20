डांस करने के लिए उतावले हुए रोबोट ने तोड़ डाले बर्तन, तीन लोगों के कोशिश करने पर भी नहीं आया काबू
Robot Dance: अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में एक सर्विस रोबोट डांस करने के लिए हंगामा करने लगा. उसे खाने के बर्तन गिरा दिए और कोशिश करने पर भी काबू नहीं आया.
Robot Dance: आजकल रोबोट खराब कारणों से चर्चा में आ रहे हैं. कुछ दिन पहले चीन में एक रोबोट को गिरफ्तार किया गया था तो अब अमेरिका के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में एक रोबोट डांस के लिए उतावला हो गया. जब उसे डांस करने से रोका जाता है तो वह हंगामा करते हुए बर्तन गिरा देता है. स्टाफ समेत वहां मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो भी वह काबू नहीं आता और पकड़े जाने के बाद भी हाथ-पैर मारता रहता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है. यह कैलिफॉर्निया के एक चाइनीज रेस्टोरेंट का वीडियो बताया जा रहा है. इसमें एप्रन पहने एक रोबोट टेबल पर हाथ मारना शुरू कर देता है. इससे वहां रखे बर्तन नीचे गिर जाते हैं. इतनी ही देर में स्टाफ की एक महिला कर्मचारी आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट रुकने की बजाय डांस करना शुरू कर देती है. महिला उसकी कॉलर पकड़कर पीछे खींच रही होती है, लेकिन रोबोट का डांस जारी रहता है. थोड़ी देर बाद दो लोग और आकर रोबोट को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी रोबोट अपने हाथ-पैर मारता रहता है.
Incident Report:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 17, 2026
Employee: Robot.
Infraction: Unauthorized dancing and smashed dishes.
Staff required to contain: Several.
Reason given: He just wants to dance.
The robot has no regrets.pic.twitter.com/MUATJfhvIq
ग्रोक ने बताया सर्विस रोबोट
वीडियो पर आए एक कमेंट के जवाब में एआई चैटबॉट ग्रोक ने बताया कि इस रोबोट का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन इसे कैलिफॉर्निया के सैन होजे शहर के Haidilao रेस्टोरेंट में सर्विस बॉट के तौर पर यूज किया जाता है.
चीन में रोबोट हुआ था गिरफ्तार
कुछ दिन पहले ही चीन में एक रोबोट को गिरफ्तार किया गया था. यहां एक सेंटर का प्रमोशन कर रहा रोबोट सड़क किनारे खड़ी 70 वर्षीय महिला के एकदम पास जाकर खड़ा हो गया. इससे महिला बुरी तरह डर गई. थोड़ी ही देर में यह विवाद बढ़ गया और पुलिस को आकर दखल देना पड़ा. बाद में पुलिस रोबोट को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई.
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Source: IOCL