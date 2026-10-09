UP चुनाव से पहले बड़ा फैसला, मिलेंगे 2 LPG सिलेंडर, कितने होंगे खर्च?

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है. यहां होली और दीपावली पर गरीब परिवारों को 2-2 एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे.

कैबिनेट की बैठक के बाद इस संदर्भ में जानकारी देते हुए योगी सरकार के मंत्री मनोज पांडेय ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि योगी कैबिनेट ने मुफ्त LPG सिलेंडर (दिवाली - होली) योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है. दीपावली और होली पर लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मिलेंगे. योजना के लिए ₹2,142 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.

पांडेय ने कहा कि गांव के गरीब परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है.