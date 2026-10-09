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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले बड़ा फैसला, मिलेंगे 2 LPG सिलेंडर, कितने होंगे खर्च?

UP चुनाव से पहले बड़ा फैसला, मिलेंगे 2 LPG सिलेंडर, कितने होंगे खर्च?

योगी सरकार ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में परिवारों को 2-2 एलपीजी सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 09 Oct 2026 02:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है. यहां होली और दीपावली पर गरीब परिवारों को 2-2 एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे.

कैबिनेट की बैठक के बाद इस संदर्भ में जानकारी देते हुए योगी सरकार के मंत्री मनोज पांडेय ने यह जानकारी दी. 

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उन्होंने कहा कि योगी कैबिनेट ने मुफ्त LPG सिलेंडर (दिवाली - होली) योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है. दीपावली और होली पर लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मिलेंगे. योजना के लिए ₹2,142 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.

पांडेय ने कहा कि गांव के गरीब परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है.

Published at : 09 Oct 2026 02:09 PM (IST)
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