गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या 100MBPS वाले WiFi प्लान में सच में मिलती है इतनी तेज इंटरनेट स्पीड या बस दिखावा है?

क्या 100MBPS वाले WiFi प्लान में सच में मिलती है इतनी तेज इंटरनेट स्पीड या बस दिखावा है?

100Mbps WiFi प्लान लेने के बाद भी क्या आपको पूरी 100Mbps स्पीड मिलती है? जानिए WiFi स्पीड कम होने की वजहें और कैसे चेक करें कि आपका इंटरनेट सच में कितनी तेज चल रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Sep 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 100Mbps, 200Mbps और यहां तक कि 1Gbps तक के WiFi प्लान ऑफर करते हैं. विज्ञापन में 100Mbps की स्पीड देखकर यूजर्स को लगता है कि डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग बेहद तेज होगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या 100Mbps वाला प्लान असल में 100Mbps की इंटरनेट स्पीड देता है? इसका जवाब है हां, लेकिन कुछ इसमें भी कई चीजों को समझना जरूरी है. आइए जानते हैं विस्तार से.

100Mbps का मतलब क्या होता है?

दरअसल, सबसे पहले Mbps को समझना जरूरी है. Mbps यानी Megabits per second. अगर आपके ब्रॉडबैंड प्लान की स्पीड 100Mbps है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडिशन में आपका इंटरनेट कनेक्शन हर सेकेंड 100 मेगाबिट डेटा ट्रांसफर कर सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
एक मोबाइल नंबर, दो iPhone! जानिए कैसे काम करता है Apple का ये फीचर
एक मोबाइल नंबर, दो iPhone! जानिए कैसे काम करता है Apple का ये फीचर
टेक्नोलॉजी
20 हजार के बजट में सबसे अच्छा सेल्फी फोन कौन सा? यहां देखें लिस्ट
20 हजार के बजट में सबसे अच्छा सेल्फी फोन कौन सा? यहां देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर
Wired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर
टेक्नोलॉजी
Anthropic Claude ने हैक कर लिया ChatGPT, AI ही बना AI का दुश्मन
Anthropic Claude ने हैक कर लिया ChatGPT, AI ही बना AI का दुश्मन

लेकिन डाउनलोडिंग ऐप या ब्राउजर में अक्सर स्पीड MB/s यानी Megabytes per second में दिखाई जाती है. एक Byte में 8 Bits होते हैं. इसलिए 100Mbps को 8 से भाग देने पर लगभग 12.5MB/s की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड बनती है. यानी अगर किसी बड़ी फाइल को डाउनलोड करते समय 10-12MB/s के आसपास स्पीड दिख रही है तो जरूरी नहीं कि आपका इंटरनेट स्लो है.

क्या हर समय 100Mbps स्पीड मिलेगी?

ऐसा नहीं है. दरअसल, 100Mbps आपके कनेक्शन की मैक्सिमम लाइन स्पीड होती है. असली स्पीड कई चीजों पर निर्भर करती है. जैसे WiFi राउटर से दूरी, दीवारें, डिवाइस की WiFi पावर और नेटवर्क पर एक साथ जुड़े डिवाइस स्पीड को स्लो कर सकते हैं.

इसके अलावा जिस सर्वर से आप कोई फाइल या वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं उसकी पावर भी काफी जरूरी होती है. अगर सर्वर की तरफ से स्पीड कम है तो आपके पास 100Mbps का कनेक्शन होने के बावजूद डाउनलोड स्पीड कम रहती है.

यह भी पढ़ें: Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह

WiFi पर स्पीड क्यों कम हो जाती है?

100Mbps का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होने का मतलब यह नहीं कि हर डिवाइस पर हमेशा 100Mbps मिलेगा. WiFi में कुछ स्पीड ओवरहेड और वायरलेस इंटरफेरेंस के कारण कम हो सकती है. अगर राउटर से काफी दूरी पर जाकर स्पीड टेस्ट किया जाता है तो रिजल्ट कम आ सकता है. 2.4GHz WiFi की तुलना में 5GHz बैंड आमतौर पर कम दूरी में ज्यादा तेज स्पीड देता है, हालांकि इसकी रेंज कम होती है.

स्पीड सही तरीके से कैसे चेक करें?

अपने 100Mbps कनेक्शन की असली पावर को चेक करने के लिए सबसे पहले राउटर के पास जाकर स्पीड टेस्ट करें. संभव हो तो Ethernet/LAN केबल से कंप्यूटर को सीधे राउटर से जोड़कर टेस्ट करें. इससे WiFi से जुड़ी समस्याओं को अलग किया जा सकता है.

एक साथ कई डिवाइस पर डाउनलोड, वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग चल रही हो तो स्पीड सभी के बीच बंट जाती है. इसलिए टेस्ट के दौरान दूसरे डिवाइस पर भारी इंटरनेट एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए.

तो क्या 100Mbps प्लान सिर्फ दिखावा है?

ऐसा नहीं कहा जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100Mbps कोई सिर्फ मार्केटिंग नंबर नहीं है. सही फाइबर कनेक्शन, अच्छे राउटर, सक्षम डिवाइस और बेहतर नेटवर्क कंडिशन में 100 Mbps के आसपास की स्पीड हासिल की जा सकती है.

यह भी पढ़ें:

क्या Android फोन यूजर्स को खरीदना चाहिए AirPods? जानिए सच्चाई

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
WiFi TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एक मोबाइल नंबर, दो iPhone! जानिए कैसे काम करता है Apple का ये फीचर
एक मोबाइल नंबर, दो iPhone! जानिए कैसे काम करता है Apple का ये फीचर
टेक्नोलॉजी
20 हजार के बजट में सबसे अच्छा सेल्फी फोन कौन सा? यहां देखें लिस्ट
20 हजार के बजट में सबसे अच्छा सेल्फी फोन कौन सा? यहां देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर
Wired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर
टेक्नोलॉजी
Anthropic Claude ने हैक कर लिया ChatGPT, AI ही बना AI का दुश्मन
Anthropic Claude ने हैक कर लिया ChatGPT, AI ही बना AI का दुश्मन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
370 रुपए बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहुंचे SC, केंद्र समेत राज्यों को नोटिस
370 रुपए बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहुंचे SC, केंद्र समेत राज्यों को नोटिस
बिहार
बिहार के जमुई में लड़की से बैड टच मामले में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार
बिहार के जमुई में लड़की से बैड टच मामले में एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
इंडिया
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
इंडिया
मेरठ से BJP का मिशन UP! अखिलेश-चौधरी के गढ़ में नितिन नवीन का 'मास्टरस्ट्रोक'
मेरठ से BJP का मिशन UP! अखिलेश-चौधरी के गढ़ में नितिन नवीन का 'मास्टरस्ट्रोक'
मध्य प्रदेश
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
'संध्या दीदी थोड़ी चौड़ी...', BJP की महिला पार्षद पर विजयवर्गीय का विवादित बयान
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget