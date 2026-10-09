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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से पहले बवाल, अरविंद केजरीवाल बोले- 'मैं भी जाऊंगा और...'

दिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से पहले बवाल, अरविंद केजरीवाल बोले- 'मैं भी जाऊंगा और...'

अरविंद केजरीवाल ने पहली बार यह ऐलान किया है कि वह खुद 10 अक्टूबर को होने वाले CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं. उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचें.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Oct 2026 02:25 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आया है. अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वह भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और उनका परिवार भी शामिल होगा.

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरह से केंद्र सरकार हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, भारी संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देता उसके वोट काट देते हैं, फर्जी वोट एड कर देते हैं. ज्ञानेश कुमार का यह खेल खुलेआम चल रहा था. इसलिए पूरा देश ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है."

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'सभी देशवासी CJP प्रोटेस्ट में आएं'- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर जाएं. यह किसी एक व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं है. यह देश की बात है. कल से जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है. मैं भी जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार भी जाएगा. आप सब लोग जाइए."

'CJP प्रोटेस्ट के पहले दिल्ली पुलिस का जनता को लव लेटर, 'Dear Citizen...'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News Delhi Protest AAP
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