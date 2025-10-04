Samsung Galaxy Z TriFold: पिछले कुछ समय से सैमसंग के पहले ट्राई-फोल्ड फोन की लॉन्चिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. अब एक रिपोर्ट में इसकी संभावित लॉन्चिंग डेट की जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन को चीन के ग्योंगजू शहर मे 31 अक्टूबर-1 नवंबर तक होने वाली एशिया-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉर्पोरेशन (APEC) सम्मिट में लॉन्च किया जाएगा. इस डिवाइस को Galaxy Z TriFold नाम दिया जा सकता है और इसके दो हिंज होंगे, जिससे फोन तीन भागों में फोल्ड होगा. सैमसंग इस फोन में अंदर की तरफ फोल्ड होने वाली स्क्रीन दे सकती है. जब यह फोन बंद होगा तो इसकी स्क्रीन अंदर रहेगी और गिरने पर उसे नुकसान होने की आशंका कम रहेगी.

ये हो सकते हैं संभावित फीचर्स

अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy Z TriFold में 10 इंच की Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिल सकती है. इसे Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जिसके 16GB RAM और 256GB-1TB स्टोरेज के साथ पेयर होने की उम्मीद है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.0 पर रन करेगा. पूरी तरह अनफोल्ड होने पर यह फोन एक बड़े साइज की टैब जैसा लगेगा और फोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन एक स्मार्टफोन जैसी लगेगी. एक बार अनफोल्ड होने पर यह Galaxy Z Fold 7 जैसा लगेगा.

कैमरा और बैटरी

सैमसंग अपने इस फोन के रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP टेलीफोटो कैमरा वाला सेटअप दे सकती है. वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसे 10-10MP के दो कैमरा मिल सकते हैं. बैटरी को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. इस फोन का वजन 300 ग्राम के आसपास रहने की संभावना है.

Huawei भी ला चुकी है ट्राई-फोल्ड फोन

सैमसंग से पहले चीनी कंपनी Huawei भी ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च कर चुकी है, जो दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस था. अब इसका सेकंड जनरेशन मॉडल भी लॉन्च हो चुका है. इस फोन की बिक्री अभी तक केवल चीन में हो रही है. सैमसंग के फोन को लेकर कुछ समय पहले खबर आई थी कि इसे अमेरिका में भी लॉन्च किया जा सकता है.

