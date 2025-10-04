फ्लिपकार्ट पर आ गई एक और सेल, iPhone 16 सीरीज के सभी मॉडल्स पर मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट

Flipkart Big Festival Dhamaka: ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज सेल खत्म होने के एक दिन बाद ही नई सेल शुरू कर दी है. इस बार फ्लिपकार्ट बिग फेस्टिवल धमाका लेकर आई है, जिसमें आईफोन 16 सीरीज समेत कई मोबाइल फोन पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है. ऐसे में अगर आप बिग बिलियन डेज सेल में अपनी पसंद का मोबाइल लेने से चूक गए थे तो आपके पास अब एक बार फिर मौका आया है. आइए जानते हैं कि 4 अक्टूबर से शुरू हुई सेल में आईफोन 16 सीरीज समेत बाकी स्मार्टफोन पर कितनी छूट मिल रही है.

आईफोन 16 सीरीज पर बंपर छूट

बिग फेस्टिवल धमाका सेल में आप आईफोन 16 को इसकी असली कीमत से लगभग 23 हजार रुपये सस्ता खरीद सकते हैं. इस सेल में आईफोन 16 को 56,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है. इस फोन को 79,900 रुपये में लॉन्च किया गया था. इस तरह यह फोन 22,901 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध है.

आईफोन 16 प्रो

अगर आपको यह फोन पसंद है तो खरीदने का यह लगभग आखिरी मौका है. ऐप्पल ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया है. फ्लिपकार्ट पर अब यह फोन 85,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. लॉन्चिंग के समय इस फोन की कीमत 1,19,900 रुपये थी.

आईफोन 16 प्रो मैक्स

फ्लिपकार्ट की मौजूदा सेल में 16 प्रो मैक्स मॉडल पर लगभग 40 हजार रुपये की बचत की जा सकती है. 1,44,900 की कीमत के साथ लॉन्च हुआ 256GB वेरिएंट अब 1,04,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. इस तरह सेल में पूरी आईफोन 16 लाइनअप शानदार डिस्काउंट के साथ मौजूद है. इन कीमतों में कैशबैक, डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस आदि सब शामिल हैं.

इन स्मार्टफोन्स पर भी मिल रही छूट

आईफोन के अलावा इस सेल में सैमसंग गैलेक्सी S24, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन, ओप्पो K13x 5G और मोटो G96 5G समेत कई दूसरे स्मार्टफोन्स पर भी भारी छूट का फायदा उठाया जा सकता है.

