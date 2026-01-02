Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन कंपनियां बैटरी पर खूब ध्यान दे रही हैं. 2025 में कई कंपनियों ने 7,000mAh से ज्यादा कैपेसिटी वाले बैटरी पैक के साथ अपने फोन लॉन्च किए थे. साल जाते-जाते Honor ने तो 10,000mAh की बैटरी वाला फोन उतारकर हलचल पैदा कर दी थी. अब ऐसा लग रहा है कि बड़ी बैटरी की रेस और तेज होने वाली है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सैमसंग 20,000mAh की बैटरी टेस्ट कर रही है. अभी तक इस मामले में केवल चाइनीज कंपनियों का दबदबा था, लेकिन अब सैमसंग ने सबको पछाड़ने की तैयारी कर ली है.

सैमसंग ने सबको चौंकाया

आमतौर पर ऐप्पल की तरह सैमसंग भी अपने फोन में दूसरी कंपनियों जितनी बड़ी बैटरी देने के लिए नहीं जानी जाती है. कंपनी के फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा में भी 5,000mAh की बैटरी दी गई है. अब एक टिपस्टर के मुताबिक, सैमसंग डुअल सेल सिलिकॉन कार्बन बैटरी की टेस्टिंग कर रही है, जिसकी कैपेसिटी 20,000mAh है. बताया जा रहा है कि इसमें दो अलग-अलग साइज की सेलका यूज किया गया है, जो मिलकर 20,000mAh की कैपेसिटी देगी. टिपस्टर ने दावा कि इस बैटरी ने कुल 27 घंटे का स्क्रीन-ऑन-टाइम दिया और सालाना 960 चार्ज साइकिल को सर्वाइव कर गई. यानी इस बैटरी के साथ यूजर दिन-रात वीडियो देख सकेंगे.

उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा सबकुछ

हालांकि, टेस्टिंग में सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और बैटरी में स्वेलिंग आ गई. इसकी शॉर्ट-टर्म परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अभी तक लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी को लेकर और काम करने की जरूरत है. एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्टिंग के दौरान बैटरी फूलने के बाद उसका आकार काफी बढ़ गया था, जो स्मार्टफोन में यूज के लिए खतरे का संकेत है. हालांकि, सैमसंग की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

