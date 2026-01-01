फ्री में मिल जाएंगे Gemini और ChatGPT के हजारों वाले प्लान, करना होगा बस यह काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आज के समय में अगर आप एआई टूल्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो दुनिया से पीछे चल रहे हैं. आज की तारीख में एक से बढ़कर एक एआई टूल्स मौजूद हैं. खासकर भारत में तो एआई कंपनियां अपने महंगे प्लान्स भी फ्री में बांट रही हैं. ऐसे में अगर आप नए साल से एआई का यूज करना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप गूगल, ओपनएआई और परप्लेक्सिटी एआई के हजारों रुपये सब्स्क्रिप्शन फीस वाले प्लान फ्री में कैसे पा सकते हैं.

फ्री में मिल रहे इन कंपनियों के प्लान

गूगल जेमिनी एआई प्रो प्लान- गूगल भारत में जियो यूजर्स को अपना जेमिनी एआई प्रो प्लान फ्री में दे रही है. जियो यूजर 18 महीनों तक बिना कोई पैसे दिए इस प्लान में मिलने वाले Veo, नैनो बनाना प्रो और जेमिनी मॉडल को यूज कर सकते हैं. इसके लिए जियो यूजर्स को कंपनी के किसी भी ऐसे प्लान से रिचार्ज करना होगा, जिसमें अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है. ऐसा करते ही आपको जेमिनी एआई प्लान फ्री मिल जाएगा.

चैटजीपीटी गो- ओपनएआई ने भी पिछले साल नवंबर में अपने चैटजीपीटी गो प्लान को फ्री करने का ऐलान किया था. 399 रुपये मंथली वाले इस प्लान को कोई भी यूजर फ्री में पा सकता है. इसे चैटजीपीटी पर जाकर सब्सक्राइब किया जा सकता है और सालभर इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इसमें यूजर को ज्यादा इमेज जनरेशन और लंबी मेमोरी जैसे कई फीचर मिलते हैं.

परप्लेक्सिटी एआई- गूगल जहां जियो यूजर्स को फ्री में अपना एआई प्लान दे रही है, वहीं परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है. अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो बिना किसी शर्त के एक साल के लिए परप्लेक्सिटी एआई का प्रो प्लान फ्री में पा सकते हैं. इसके साथ-साथ परप्लेक्सिटी के एआई ब्राउजर कॉमेट की भी एक्सेस दी जा रही है.

ये भी पढ़ें-

ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल हो गया यह आईफोन, लाखों यूजर्स पर होगा असर, यहां देखें पूरी जानकारी